38-летняя Лопырева в пудровом платье с разрезом и на шпильках появилась на вечеринке в Монако

Победительница конкурсов красоты приехала в карликовое государство, чтобы поздравить подругу с днем рождения.

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». Теперь она знаменита в разных странах, так как много путешествует. Несколько лет назад блондинка родила первенца — сына Марка Лео.

Она также вышла замуж за отца мальчика Игоря Булатова. Но в последнее время Виктория была в Дубае, где организовала светские мероприятия. Каждый раз она появлялась на публике в элегантных нарядах.

А накануне Виктория приехала в Монако. Она призналась, что давно не была там. Примечательно, что модель решила поздравить подругу Тамару с днем рождения.

Именинница устроила роскошный праздник, на котором выступили звезды. Для такого случая блондинка выбрала пудровое платье мидакси с разрезом. Наряд дополнили босоножки на шпильке. Наряд подчеркнул ее осиную талию и загорелые ноги.

«Красивая, яркая, талантливая и непосредственная… все это о тебе, дорогая Тамара! Спасибо вам за невероятную вечеринку! Будь счастлива, дорогая! С днем рождения!» — написала звезда.

На вечеринки Лопырева много танцевала и фотографировалась. Она была рада встречи с друзьями. Поклонники восхитились тем, как выглядит модель.

«Какие вы красивые девочки», «Сногсшибательно! Вы самые яркие», «А что за бренд платья? Очень крутой», «На вас здорово сидит платье», «Вот такие должны быть праздники», «Какая вы загорелая и стройная», — прокомментировали пост подписчики.

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