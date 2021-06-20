Талия еще уже: Алсу вслед за Брежневой облачилась в трендовые джинсы-трубы и черный жакет

Алсу всегда отличалась особым чувством стиля. Она с юных лет выступает на сцене, поэтому научилась подбирать себе правильные образы. При этом девушка старается выглядеть женственно, элегантно, но даже свои ноги показывает не часто. Артистка является мамой троих детей и намерена показывать им правильный пример. Примечательно, что после пандемии, когда она постоянно была с Микеллой и Сафиной, а также сыном Рафаэлем, звезда стала чаще одеваться в молодежном стиле.

Теперь Алсу уже не сидит дома, а активно посещает вечеринки и разные мероприятия. Недавно она вышла свет с дочкой Микеллой, представ в джинсах скинни и полосатой рубашке. А в Кремле певица выступила в белоснежном платье по фигуре. 19 июня артистка снова предстала на публике. На этот раз она посетила радиостанцию. Для такого случая брюнетка выбрала женственный повседневный образ.

В студии «Авторадио» она появилась в блузке без рукавов, черном жакете и модных в этом сезоне джинсах-трубах, которые визуально вытянули силуэт, а также сделали ее талию еще уже. Алсу исполнила несколько своих хитов. Она получила множество комплиментов от поклонников.

«Ну почему столько красоты», «Ну почему столько красоты», «Невероятно красивая», «Всегда такая нежная Алсу», «Какая красивая и стильная», «Как можно быть такой красивой», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что джинсы палаццо стали хитом сезона в таких джинсах отметились Вера Брежнева, а также Кристина Орбакайте.

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