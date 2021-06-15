«Родные кремлевские стены»: Алсу в силуэтном белом платье вышла в свет с дочкой Микеллой

Певица приняла участие в концерте, посвященному 95-летию Владимира Шаинского, который ушел из жизни в 2017 году.

Алсу еще год назад редко появлялась на публике. Певица была одной из первых, кто самоизолировался из-за пандемии. Она предпочитала проводить время с семьей. Рядом с ней был муж Ян Абрамов, а также дети: Сафина, Микелла и Рафаэль. Однако, начиная с этой весны, артистка все чаще появляется на вечеринках, а недавно она увиделась с подругами в кафе и съездила на «Детскую Новую волну».

Каждый раз Алсу предстает в стильных образах. Многодетная мама следит, чтобы ее наряды не были слишком короткими. При этом все чаще она выбирает луки в молодежном стиле. Так, на днях певица выступила в Кремле. Она приняла участие в концерте, посвященному 95-летию Владимира Шаинского, который ушел из жизни в 2017 году.

Для такого случая Алсу облачилась в белоснежное силуэтное платье в пол. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру, а туфли на каблуке дополнили образ. Микелла, в свою очередь, выбрала шелковый костюм в пижамном стиле. Наряд небесного цвета освежал ее аутфит. Девочка успела спеть песню в гримерке «Антошка». В какой-то момент мама стала ей подпевать.

«В нашей гримерке всегда весело», — заявила звезда. «Родные кремлевские стены», — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как элегантно выглядит Алсу. Получила комплименты и ее наследница. «Ох, какая леди», «Прям хочется любоваться», «Очень красивая, тебе так идет белый», «Микелла неугомонная лань», «Какой костюм у вашей дочки», «Красотки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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