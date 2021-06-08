Бровки-ниточки и щечки: Алсу наглядно показала, как ее лицо изменилось за 20 лет

Алсу многим знакома, так как выступает на сцене с юности. Еще 17-летней девочкой она обрела популярность. Ее песни «Зимний сон», «Иногда», «Там, где нет тебя» стали хитами. Певица теперь уже жена и мама. Она счастлива в браке с Яном Абрамовым и воспитывает троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Артистка в свои 37 лет продолжает работать и регулярно выходит в свет. Многие восхищаются красотой девушки.

Не раз Алсу слушала, что совсем не поменялась за минувшие годы. Однако теперь она решила наглядно показать, как ее лицо преобразилось за 20 лет. Певица обнаружила фотографии 20-летней давности. В кадре она предстала с развивающимися волосы и черном топе на завязках.

«Что я нашла! Фотосессия 20-летней давности», — написала звезда.

Она предложила поклонникам оценит снимок. Больше 80% подписчиков решили, что она сильно преобразилась. Раньше у Алсу были брови-ниточки, более пухлые щеки. Также теперь она носит волосы более короткие и цвета каштана. При этом многие фанаты отметили, что артистка похорошела.

«Да, щечки были», «Изменилась, стала еще краше», «Брови-ниточки были у всех 20 лет назад», «Красивая всегда, но теперь еще лучше», «такая челюсть широкая на старых фото, ракурс неудачный», «Наша любимая девочка», «Брови, как они меняют человека», «Красотка, однозначно и навсегда», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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