«Мы крутые»: Алсу в голубых джинсах скинни и полосатой рубашке спела с дочкой на публике

Певица посетила радиостанцию Comedy, где не только пообщалась с ведущими, но и исполнила свои хиты по очереди с Микеллой.

Алсу в свои 37 лет может похвастаться стройной фигурой. Недавно она показала архивное фото и предложила поклонником рассказать, как сильно она изменилась за 20 лет. Многие заверили, что артистка только похорошела. Примечательно, что она успела стать женой Яна Абрамова и воспитывает троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. При этом она продолжает строить карьеру и недавно выпустила новый трек.

За время пандемии Алсу стала еще ближе к своим дочкам. Это отразилось на стиле артистки. Теперь она все чаще облачается не только в элегантные платья, но и наряды в молодежном стиле. 17 июня девушка отправилась на радио Comedy. Она пообщалась с ведущими, а также исполнила несколько своих хитов. При этом певица была облачена в голубые джинсы скинни и полосатую рубашку, завязанную на узел. Наряд с двойнями манжетами подчеркнул ее стройность, а белые кроссовки дополнили образ.

Вместе с Алсу на публике предстала Микелла. 13-летняя девочка была в наряде из денима. Широкие джинсы и куртка оверсайз смотрелись как монохромный наряд. Она тоже спела мамин хит.

«Какие мы крутые», — заявила наследница артистки. «Может, маме пора на пенсию?» — задумалась Алсу, когда услышала пение дочки.

Все работники студии наблюдали за их выступлениями. А вот поклокнники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие одарили ее комплиментами.

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