По-молодежному: Алсу в белых джинсах клеш и «рваной» водолазке появилась в студии звукозаписи

Певица работает над новым синглом. Образ девушка на этот раз оказался не таким элегантным, как обычно.

Алсу выступает на сцене с юного возраста. Многие помнят, как она в 17 лет отправилась представлять Россию на конкурсе «Евровидение» и заняла второе место. Примечательно, что спустя годы она почти не изменилась. Своими архивными фото 20-летней давности певица поделилась на днях. Поклонники были поражены тому, что кроме формы бровей в ней ничего не поменялось. И это при этом девушка стала мамой троих детей: Микеллы, Сафины и Рафаэля.

Если во время пандемии Алсу предпочитала сидеть дома и почти все время был с семьей, то в этом году она снова стала посещать вечеринки и премии. Каждый раз певица демонстрирует безупречное чувство стиля. Многодетная мама следит за длиной нарядов и старается быть современной. А 9 июня она поделилась кадрами из студии звукозаписи. Артистка готовится выпустить новый сингл «Небасинь».

На кадрах Алсу предстала в белоснежных рваных джинсах клеш, а также в черной водолазке с дырками. Ботинки на толстой подошве и ремень дополнили ее образ в молодежном стиле. Однако поклонникам было непривычно видеть артистку в таком наряде, так как обычно она выбирает более элегантные аутфиты.

«Джинсы крутые, а вот водолазку словно моль поела», «Алсу, какая вы стройняшка», «Наряд необычный», «Почему все рваное?», «Заживала стирательная машина?», «Алсу, вы мне всегда нравитесь», «Ждем песню», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также: