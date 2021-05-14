49-летняя Орбакайте в джинсах палаццо подхватила модный тренд весны вслед за Брежневой

Кристина Орбакайте слывет первой модницей и не зря! Она тщательно следит за трендами и умело вписывает их в свой звездный гардероб. Так, старшая дочка Примадонны отечественного шоу-бизнеса вслед за Верой Брежневой блистала в ультрамодных джинсах палаццо. Экс-солистка группы «ВИА Гра» одной из первых появилась на прогулке в брюках из денима именно в этом фасоне. Следом моду на джинсы палаццо подхватили и другие знаменитости. В сезоне весна/лето 2021 года этот тренд потеснил моду на кюлоты и скинни.

Надо отдать должное Кристине Орбакайте, она не боится экспериментировать со стилем. И если выбирает трендовую вещь, такую как джинсы палаццо, то делает это умело и в повседневном стиле casual. Ее аутфит дополнили бейсболка, кожаная куртка с капюшоном и молодежные кроссовки.

А вот Вера Брежнева на отдыхе позировала в хлопковой блузе и джинсах палаццо с высокой посадкой, визуально сделав талию еще стройнее. Певица знает все свои лучшие ракурсы и умеет играть на камеру, демонстрируя природную красоту.

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