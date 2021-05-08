«Моделируют фигуру»: Брежнева, Водянова, Куркова и другие звезды носят брюки клеш

Эксперт в области моды Кира Дихтяр рассказала порталу Teleprogramma.pro об актуальных брюках 2021 года на примере звезд шоу-бизнеса.

Еще недавно приходилось носить пуховики и модные плюшевые шубы, но теперь на дворе весна. Только наступил май и погода еще капризная, поэтому не всегда можно надеть юбку плиссе или элегантные платья. Однако уже актуальны косухи, а также пальто и тренчи.

Для портала Teleprogramma.pro модель и эксперт по стилю Кира Дихтяр поведала о самых модных брюках сезона. Этой весной звезды уже принарядились в трендовые расклешенные брюки и джинсы.

А с чем их лучше сочетать и как они скрывают изъяны фигуры, Кира поведала нашим читателям на примере звезд.

Алена Краснова

«Брюки палаццо в стиле 70-х станут идеальным элементом вашего гардероба в стиле ретро. Этот классический фасон брюк, идеальный на все случаи жизни, но с интересными деталями, выбрала Алена Краснова. Такие модели из легких струящихся тканей, таких как лен и хлопок, отлично подойдут для создания изысканного образа весной и летом. Сочетайте с футболкой или интересным топом для повседневного образа и добавьте пиджак и украшения для нарядного вечернего образа», — предложила Дихтяр.

Кристина Орбакайте

Не только Алена Краснова, жена Никиты Преснякова, следит за модой и носит легкие брюки. Ее свекровь Кристина Орбакайте тоже в этом сезоне отметилась в широких брюках. В них певица вышла на сцену. Ткань струилась, поэтому наряд казался воздушным, хоть и был в черном цвете.

Анна Нетребко

Если вы боитесь носить брюки клеш из-за нестандартной фигуры, то зря. Оказалось, что именно такой фасон брюк может смоделировать фигуру и скрыть некоторые изъяны. Неудивительно, что даже Анна Нетребко носит широкие брюки. А многие считают оперную диву иконой стиля.

«Многие считают, что низким или полные женщинам такие брюки не идут, но на самом деле это не так, достаточно взглянуть на Анну Нетребко в цветочном комплекте. Естественно, важно тщательно подбирать модель, чтобы максимально выгодно подчеркнуть свой силуэт», — поделилась Кира.

Светлана Пермякова

Носит брюки клеш и Светлана Пермякова. Она обладает достаточно пышной фигурой, но это не мешает ей стильно выглядеть. Актриса недавно отметилась в модных широких брюках и получила много комплиментов от поклонников.

Яна Рудковская

Брюки можно носить не только в повседневной жизни, но и на работу. Расклешенных брюк много. Так, Яна Рудковская на красной дорожке отметилась в зауженном варианте брюк.

«Зауженные книзу брюки-морковки создают объем вокруг бедер, придавая моделируя фигуру песочных часов. Такие модели создают изысканный силуэт и отлично подходят как для стильного вечернего наряда, как у Яны Рудковской, так и для повседневного офисного образа», — высказалась эксперт.

Равшана Куркова

Редко, но можно увидеть в деловом образе Равшану Куркову. Актриса в 40 лет обладает стройной фигурой. Многие отмечают, что она скромная, элегантная и утонченная девушка. Этой весной звезда показала стильный лук со струящимися брюками и песочным жакетом. В нем она гуляла по городу, завершив очередные съемки.

Наталья Водянова

Еще одной модницей является Наталья Водянова. В этом году она приезжала в Москву из Парижа. С собой она взяла несколько нарядов. Среди них были и брюки клеш. Девушка не боится использовать яркие цвета и всегда выделяет на публике.

«В моду снова входят брюки и джинсы клеш. Похожий выбор сделала Наталья Водянова, которая не раз похвасталась брюками с разрезами по бокам, за счет которых они выглядят расклешенными. Кстати, такие модели помогают визуально выровнять ноги и скрыть полноту икр», — призналась Кира.

Ольга Бузова

Стройная Ольга Бузова не боится носить наряды в стиле кэжуал даже на красных дорожках. Недавно она показала, как джинсы клеш можно преподнести в вечернем варианте, добавив жакет, яркую помаду и аккуратную прическу. телеведущая часто появляется на публике и работает со стилистами, поэтому редко совершает модные промахи.

Вера Брежнева

Вера Брежнева для многих является примером женственности. Певица на сцене предстает в вечерних платьях, а вот в обычной жизни ей нравится носить лаконичные наряды. Она следит за трендами, поэтому на этот раз на отдыхе в Италии предстала в широких джинсах-трубах и сандалиях, которые возвращаются в моду.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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