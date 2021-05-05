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«Сумасшедшая идея»: Наталья Водянова впервые за долгое время сделала новую стрижку

Модель с наступлением весны решилась на бьюти-преображение. Она обратилась к одному из лучших специалистов в Париже.

«Сумасшедшая идея»: Наталья Водянова впервые за долгое время сделала новую стрижку
Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/

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