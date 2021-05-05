«Сумасшедшая идея»: Наталья Водянова впервые за долгое время сделала новую стрижку

Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде, но построила карьеру в Париже. Примечательно, что доучилась она только до 9-го класса, а потом ушла из школы, чтобы помочь маме прокормить семью. Это не помешало ей стать топ-моделью, а также женой сначала британского аристократа Джастина Портмана, а потом уже супругой французского миллиардера Антуана Арно. Более того, в свои 39 лет она выглядит ровесницей своей 15-летней дочки Невы.

Поклонники не перестают восхищаться красотой Водяновой. Она успевает работать, путешествовать, а также воспитывать пятерых детей. Недавно девушка не только отметила Пасху, но и устроила праздник для маленького сына Максима, которому исполнилось семь лет. А теперь, по все видимости, с приближением лета девушке захотелось перемен. Она обратилась к одному из лучших специалистов в Париже и сделала новую стрижку впервые за долгое время.

На новых кадрах Наталья позировала с высветленными прядями и челкой-шторкой. Она покрасовалась на камеру, показав свой новый имидж.

«У меня была эта сумасшедшая идея, но вы сказали, что пойдет. Также отдельное спасибо Виолетте за финальное „сделай это “ и такое вдохновение», — написала модель.

Поклонники оценили такое бьюти-преображение. Многие отметили, что многодетная мама стала выглядеть еще моложе. «Как подросток! Самая красивая», «Идеальный игривый летний образ! Ты шикарно выглядишь», «Очень шикарно и красиво», «Ну вообще ребенок», «Детское лицо», «Еще моложе стала», «Помолодела», — прокомментировали пост подписчики.

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