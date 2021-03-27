«Стоит взять на заметку»: Пугачева, Водянова, Пегова и другие звезды выбрали модные тренчи

Фэшн-эксперт и актриса Дарья Погодина рассказала порталу Teleprogramma.pro о самом женственном и удобном тренде сезона на примере звезд шоу-бизнеса.

Каждую весну женщинам хочется избавиться от объемных пуховиков и шуб, чтобы почувствовать легкость. Однако косухи и обычные куртки не всегда подходят к образам, а кожаные плащи за годы носки сильно надоедают. Поэтому неудивительно, что тренчи уже не первый сезон являются актуальным трендом.

«Тренч — базовая вещь в гардеробе любой модницы. Этот популярный стиль верхней мужской одежды плавно перешел в мир женской одежды и уже никуда не денется. Тренчи одинаково хорошо смотрятся на женщинах разных форм, придавая им элегантность и изящество. Это вневременной дизайн, выдержавший испытание временем, поэтому будьте уверены, что покупка хорошего тренча — долгосрочное вложение!» — рассказала актриса и эксперт в области моды Дарья Погодина.

«Женщины начали носить плащи после Второй мировой войны, когда военная одежда была в избытке. Их популяризировали голливудские звезды, такие как Марлен Дитрих, Мэрилин Манро, Брижит Бардо и Одри Хепберн — кто может забыть финальную сцену в «Завтрак у Тиффани», где героиня Хепберн целуется под дождем, одетая только в плащ?» — напомнила она.

«Современные иконы британского стиля, такие как Кейт Мосс, Кара Делевинь и Алекса Чанг, регулярно выходят в свет в этом культовом предмете гардероба. Это идеальное сочетание практичности и стиля, особенно в качестве переходного пальто осенью и весной», — поделилась эксперт. «Как и любой предмет одежды, который существует уже несколько десятилетий, тренч со временем эволюционировал. Особенно, когда дизайн переделывают для противоположного пола. В настоящее время существует множество вариаций тренчкота: от однобортного до выполненного из шелка с ярким рисунком. Вам решать, какой тренч подойдет вам, а наши любимые звезды нам помогут!» — отметила Погодина.

Алла Пугачева

Хочется начать обзор с несравненной Аллы Пугачевой. Она всегда предугадывает тренды. На одно из мероприятий артистка приехала в белоснежном тренче. Алла Борисовна также была в мини-шортах и клетчатой блузке. На кадрах она покидает машину, грациозно опуская ноги на асфальт.

«Существует много разных тренчей по длине, короткий вариант ниспадает максимум до середины бедра. Короткие тренчи — хороший вариант для миниатюрных женщин, так как они не будут выглядеть громоздкими и не укорачивают ноги. Однако если вы миниатюрны и фигуристы, выбирайте более длинную модель, как это сделала Алла Пугачева. С цветом она не совсем угадала — белый визуально работает не на пользу фигуре. Слишком короткие тренчи могут сделать вас шире, чем вы есть на самом деле. Высоким женщинам следует избегать коротких тренчей, так как они будут выглядеть совсем не изящно», — предупредила Дарья.

Кристина Агилера

Кристина Агилера живет в США, где модой, кажется, интересуется каждая вторая женщина. Певица обладает невысоким ростом, поэтому предпочла не сильно длинный кожаный тренч карамельного цвета.

«Наиболее распространенный тип тренчкота для женщин — длина до колен. Это хороший выбор, так как он подходит большинству типов телосложения — нормального роста, высокого, стройного или пышного. Даже миниатюрные девушки вполне могут предпочесть этот фасон короткому тренч, как например Кристина Агилера. Кстати, тренчи из кожи, особенно ярких оттенков — последний модный тренд, который обязательно стоит взять на заметку», — отметила Погодина.

Кристина Асмус

Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым стала одеваться более женственно. В ее гардеробе можно найти тренч универсального бежевого тренча. Такой наряд можно сочетать как с джинсами, так и с платьями.

«Самые длинные тренчи ниспадают от колена до щиколотки. Высоким женщинам определенно подойдут длинные тренчи, но девушкам более низкого роста стоит примерять их с осторожностью. Если модель выполнена легкой развивающейся ткани, как у Кристины Асмус, смотреться будет отлично, но в более жестких тканях длинный тренч при маленьком росте часто создает ощущение бесформенного кокона», — поделилась эксперт.

Ирина Пегова

Похожий наряд есть и у Ирины Пеговой. Она обладает пышными формами, но это не мешает актрисе стильно выглядеть. В сочетании с беретом у нее получился лук француженки.

Наталья Водянова

А вот топ-модель Наталья Водянова не боится носить необычные фасоны. На одной из встреч в Париже девушка отметилась в тренчкоте нюдового цвета, но с объемными рукавами и необычной драпировкой.

«Большинство тренчей по классике будут двубортными (дополнительная ткань добавляет тепла и защиты). Однако, вы можете найти более оригинальные фасоны, однобортные или даже без пуговиц. Вряд ли вам повезет за приемлемые деньги найти такой изящный вариант, как у Натальи Водяновой, но отдельные детали определенно следует взять на заметку», — дала оценку Дарья.

Мария Порошина

«Двубортный силуэт может не польстить вашей фигуре — он определенно расширяет. Таким образом, ваша грудь может выглядеть больше, чем есть на самом деле, что может быть хорошо, а может и не быть. Взгляните на Марию Порошину» — добавила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Дарья Погодина — актриса и модный эксперт. Она окончила театральный институт им. Б. Щукина: специальность «Актриса театра и кино», мастерская Валерия Михайловича Маркина. Второй после кино любовью Погодиной является мода. Она постоянный посетитель показов на Неделях моды в России и Европе. Дарья не только активно следит за тенденциями, она научилась в них разбираться и предугадывать. Показать свой талант и знания, актриса смогла в качестве эксперта на страницах глянцевых журналов.

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