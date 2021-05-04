Добавила изюминку: Нетребко в белоснежном платье в пол и косухе небесного цвета предстала в Милане

Анна Нетребко не скрывает, что любит путешествовать. Более того, благодаря профессии она регулярно отправляется на гастроли. Примечательно, что для каждой страны артистка подбирает колоритные образы. Она также следит за модой и ловко комбинирует наряды. Даже историк моды Александр Васильев восхищается тем, как одевается оперная дива. Еще недавно она была в Москве с мужем Юсифом Эйвазовым. Теперь певица находится в Милане.

Не раз Анне приходилось выступать на сцене итальянского театра Ла Скала. На этот раз она снимается в роликах, чтобы продемонстрировать не только свой вокал, но и сценические образы. Ранее артистка уже отметилась в лимонном плаще, алом платье-халате и вечернем наряде с бахромой. Очередные съемки позволили Нетребко выйти на улицу. Она позировала у театра на улице Милана.

В соцсети звезда поделилась снимком, на котором предстала в белоснежном платье свободного кроя. Наряд она дополнила косухой небесного цвета. Анна собрала волосы в пучок и дополнила лук крупными сережками с голубыми камнями. Наряд подчеркнул ее загар и зрительно сделал ее силуэт стройнее. Благодаря куртке у образ смотрелся стильно и современно, что и стало изюминкой.

Поклонники одарили оперную диву комплиментами. Многие не перестают восхищаться ее чувством стиля. Ранее она признавалась, что сама покупает все наряды даже для выступлений. У нее их уже около 500 штук.

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