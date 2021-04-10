«Беспроигрышный вариант»: Пугачева, Топурия, Бородина и другие звезды носят ультрамодные косухи

С наступлением весны хочется избавиться от пуховиков и шапок. Однако ходить в одних платьях или футболках с джинсами еще холодно, поэтому из шкафов достаются куртки и тренчи. Одной из самых универсальных вещей уже много лет остается косуха. Однако каждый год дизайнеры придумывают фасоны, которые становятся актуальны. О том, какую косуху носить этой весной, порталу Teleprogramma.pro рассказала международная топ-модель и эксперт в моде Кира Дихтяр.

Виктория Боня

Одной из тех, кто любит кожаные куртки является Виктория Боня. Она давно занимается своим производством одежды, а также любит носить наряды люксовых брендов. Девушка носит косуху с бахромой Philipp Plein, которая выделяется на рукавах.

«Бахрома — это тренд сезона. Дизайнеры в этом году использовали бахрому на сумках и даже на обуви, но такой декоративный элемент на кожаной куртке — это классика. Конечно, большое количество страз — рискованный ход, не на каждый день, но в качестве верхней одежды на выход такие детали полностью себя оправдывают», — отметила Кира.

Ани Лорак

Ани Лорак не скрывает, что ей нравится спортивный стиль. Однако певица не перестает экспериментировать. Не так давно на фотосессии она примерила косуху оверсайз с принтом, в которой девушка буквально утопала, словно надела платье-мешок.

«Кастомные вещи давно заполонили социальные сети, но до сих пор остаются актуальным трендом. За такой росписью лучше обращаться к профессионалам, ведь важно нанести рисунок качественно, даже если вашей фантазии нет предела. Для звезды собственный портрет на куртке — стилистический элемент, тем более что он используется в контексте съемки. Но в обычной жизни это эквивалентно вашему портрету на обоях телефона. А вот объемные силуэты и oversize — это беспроигрышный вариант косухи», — пояснила Дихтяр.

Кети Топурия

У Кети Топурии всегда был безупречный стиль. Девушка даже во время беременности одевалась по последней моде. Она носила косуху оверсайз мятного цвета, которая скрывала живот и сочеталась, как с джинсами, так и платьями.

Ксения Бородина

В этом сезоне носит объемную косуху и Ксения Бородина. Она сочетает ее с ботинками на толстой подошве. Телеведущая следит за трендами, поэтому в ее гардеробе много верхней одежды.

На работу Ксения зачастую ездит в косухе карамельного цвета. Она не облегает фигуру, но и не такая объемная, как ее черная куртка. Девушка дополняет образ косынкой, этот аксессуар стал популярным весной.

«Платок — стильная составляющая образа не первый год, но использовать этот тренд нужно грамотно. Кожаная куртка, сидящая по фигуре — это отголоски прошлого, в этом сезоне актуальны будут объемы и утрированные формы. Классическая, слегка объемная косуха — это самый лучший вариант для тех, кто не хочет сильно экспериментировать, но при этом стремится к созданию беспроигрышного стильного образа на каждый день», — поделилась модный эксперт.

Алла Пугачева

Примечательно, что даже Алла Пугачева носит косуху. Она сочетает ее то с мини-юбками, то с платьями в пол. Примадонна любит создавать образы в одной цветовой гамме. В 71 год артистка не боится одеваться в молодежном стиле.

Клава Кока

Клава Кока — кумир молодежи. Девушка обожает яркие образы. В ее коллекции есть косуху с широким поясом нежного цвета миндального молока.

«Цвета оливковых и серых оттенков очень гармонично впишутся в женский гардероб, вне зависимости от вашего подтона кожи. Если вы составляете образ в одном цвете, мы можете использовать эти трендовые оттенки. Кожаная куртка на Клаве смотрится очень нежно и стильно, а ее фасон не слишком объемный, но и не сидит по фигуре — золотая середина», — высказалась Кира.

Мария Горбань

Мария Горбань всегда выглядит очень стильно и женственно. Актриса ловко подчеркивает свои достоинства. Маша носит косуху со змеиным принтом. Она не боится выделяться из толпы.

«Кепи и косуха по фигуре давно остались позади актуальных тенденций, особенно в этом году, когда на подиумах преобладали объемные силуэты, а головные уборы отличались спортивным стилем. Если заменить эту куртку на модель oversize, оставить змеиный принт (ведь животные принты — еще один тренд сезона), поменять кепи на классическую бейсболку, и вот уже получится классический модный образ этой весны», — пояснила Дихтяр.

Ольга Бузова

Ольга Бузова тоже не отстает от трендов. Девушка старается первой купить актуальные наряды на сезон. Она уже дружит со многими дизайнерами. У телеведущей есть укороченная косуха, которую она сочетает с камуфляжными штанами.

«Я бы не сказала, что это косуха. Скорее, это укороченная куртка, ведь она, по всей видимости, из хлопка, а не из кожи или кожзаменителя. Такой вариант цвета хаки я бы интегрировала в слегка агрессивный стиль, либо спортивный. Хороший пример таких сочетаний — Ким Кардашьян», — дала оценку Кира.

Светлана Лобода

Светлана Лобода обладает точеными формами, поэтому не привыкла их прятать за объемными нарядами. Даже косуху она выбрала с алой баской, подчеркнув талию. Артистка выглядела очень женственно в весеннем наряде.

«Такой стиль подойдет очень стройным и высоким девушкам. Задний кожаный шлейф очень сильно добавляет объема, так что фасон далеко не для всех. Конечно, креативные решения всегда приветствуются, поэтому куртку можно назвать актуальной», — высказалась эксперт.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте во многом похожа на маму. Певица также обладает отличным чувством стиля. Она не боится носить броские образы. Косуху артистка тоже носит, предпочитая необычный цвет.

«Такой глубокий коричневый всегда смотрится очень дорого, не смотря на время. Если вы не хотите примерять на себя хулиганские образы и почитаете эстетику и классику, такой оттенок коричневого — идеальный вариант, чтобы интегрировать кожаную куртку в любой, даже самый женственный и сдержанный образ», — отметила Дихтяр.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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