«Смотрится очень стильно»: Пугачева, Водянова, Топурия и другие звезды носят юбки плиссе

Стилист Ольга Смит рассказала порталу Teleprogramma.pro об актуальных юбках и платьях 2021 года на примере звезд шоу-бизнеса.

Настала весна — время, когда хочется быть еще более женственной. В гардеробе любой женщины сразу начинают появляться куртки, блузки и платья. Специально для читателей портала Teleprogramma.pro стилист Ольга Смит рассказала о модной юбке на весну 2021 года.

Юбка плиссе заняла лидирующие позиции в наступившем весенне-летнем модном сезоне. Этот фасон юбки предсказуемо ворвался в моду вместе с модой на ретро, а именно стиль буржуазный шик. Она мгновенно обрела популярность за счет своей универсальности. Юбка плиссе идет практически всем и легко компонуется в разные стили.

Наталья Водянова

Одной из тех, кто всегда следит за трендами и первой примеряет актуальные наряды является Наталья Водянова. Ей удается всегда выглядеть женственной и элегантной. Так, в ее гардеробной есть платье плиссе нежного пудрового цвета. В нем она любит гулять по Парижу, где живет с семьей.

«Наталья Водянова очень круто прочувствовала тренд «воспоминания»! Платье плиссе — как будто из бабушкиного сундука. Оно отлично вписывается в нашу современность, а актуальные аксессуары каждый раз подчеркивают ритмы ретро. Если захотите повторить историю с ретро мотивами, делайте это дозировано, чтобы не переборщить», — отметила Смит.

Также Наталья носит юбку плиссе красного цвета, которую сочетает с легкими блузкам. В ней она даже катается на велосипеде вместе с сыном. Модель носит как обувь на каблуке, так и кроссовки, не боясь необычных сочетаний.

«Второй наряд от Водяновой с яркой красной юбкой — отличное сочетание на весну. Единственное — этот образ можно сделать более стильным за счет аксессуаров, которых не хватает в образе и заменой солнцезащитных очков, сейчас они смотрятся отдельно от образа», — пояснила Ольга.

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус для своего дня рождения выбрала несколько платьев. Одно из них было в романтическом стиле и имело много складок и рюшей. Наряд сливочного цвета подчеркнул ее женственность.

«Кристина Асмус выбрала очень актуальное и стильное платье, в котором зашито несколько трендов: цветы и прозрачность! Платье смотрится самодостаточным, пусть таким и остается. Аксессуарами перегружать не следует такие наряды», — восхитилась эксперт.

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева давно стала первой красавицей. Она регулярно посещает светские и деловые вечера. На одном из таких приемов модель предстала в платье мидакси небесного цвета. К нему девушка подобрала босоножки в тон.

«Виктория Лопырева выглядит очень просто, но со вкусом. Не хватает акцентов, которыми можно усилить эффект платья», — считает Смит.

Кети Топурия

Кети Топурия давно вошла в число самых стильных звезд отечественного шоу-бизнеса. Девушка умело подбирает образы, при этом сочетая последние тренды. Так, этой весной певица выбрала костюм розового цвета. На ней были не только брюки, но и мини-юбка плиссе.

«Оригинальный подход, используемый в образе, который подойдет для смелых! Очень стильный образ и незаряженный вариант как носить плиссе», — отметила Ольга.

Алла Пугачева

Даже Алла Пугачева успела обзавестись юбкой в складку. Она в ней блистала на Новый год, выбрав образ в белых тонах. При этом певица меняла обувь то на серебристые босоножки, то на уютные бархатные лоферы.

«Алла Пугачева представила очень стильную обувь в сочетании с юбкой. А вот верх можно доработать — такой обуви не хватает поддерживающих акцентов», — высказалась эксперт.

Екатерина Стриженова

Добавим, что в похожей юбке отметилась и Екатерина Стриженова. Известная телеведущая сочетала белоснежную юбку миди с ярким жакетом цвета фуксия. В таком образе она вышла в эфир. 53-летняя Екатерина не боится экспериментов, поэтому стилисты подбирают ей самые модные и яркие луки.

Марина Юдашкина

Подруга Аллы Борисовны Марина Юдашкина старается всегда выглядеть элегантно. Ее образы часто похожи с нарядами певицы. Юбку плиссе она тоже носит. Она выбрала более лаконичный вариант юбки в широкую складку и с карманами.

«Здесь мы снова видим все тот же тренд 70-80-е. Отличная замена обычной юбке плиссе — юбка в широкую складку. Обратите внимание, как сочетается складка с контрастной вертикальной линией — смотрится очень стильно», — поделилась Смит.

Валерия

Певице Валерии уже 53 года, но она поддерживает себя в форме. Певица часто одевается в молодежном стиле, носит ботфорты и мини-юбки. А на одном из светских раутов она отметилась в желтом платье в цветочек. Низ наряда имел гофре, которое смотрелось игриво.

«Валерия подхватила тренд, получилось отличное сочетания платья и мюлей. Единственные два момента, которые можно подкорректировать — это прическа и сумка», — считает Ольга.

Яна Рудковская

Еще одной модницей является Яна Рудковская. У нее просто не могло не быть в гардеробе наряда с гофре. Для одной из фотосессии она примерила платье с пышной юбкой плиссе. Блондинка сочетала ее с косухой и двухцветными туфлями.

«Комплект Яны Рудковской подобран удачно. Можно добавить аксессуары, чтобы образ смотрелся законченным», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Смит — стилист, основатель онлайн школы Polistyle. Окончила Парижскую школу стилистики по курсу fashion styling. Ольга в профессии уже 7 лет, ее работы можно видеть в мировом глянце.

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