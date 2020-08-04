Правильные акценты: 61-летняя Марина Юдашкина надела шифоновое платье миди с тонким поясом

Валентин Юдашкин счастлив в браке с Мариной Юдашкиной. Они успели вырастить дочку Галину и теперь с радостью нянчат внуков: Аркадия и Анатолия. Однако еще в мае наследница модельера с детьми уехала в Гонконг. Теперь супругам некому посвящать свободное время, поэтому они стали чаще выходить в свет. Недавно Марина повеселилась на вечеринке со своей подругой Аллой Пугачевой, а также посетила костюмированный светский раут в стиле «Великого Гэтсби».

Каждый раз жена Юдашкина восхищает поклонников своими элегантными образами. В 61 год она обладает стройной фигурой, что позволяет ей носить самые разные луки. Этим летом Марине часто приходится видеться — встречать гостей. Она не раз отдавала предпочтение блузкам и укороченным брюкам, а также кюлотам. А в очередной летний день возлюбленная модельера облачилась в легкое шифоновое платье миди без рукавов. Черно-белый наряд она дополнила тонким поясом и босоножками телесного цвета.

«Всем хорошего, солнечного дня!» — пожелала женщина.

Поклонники отметили, что жена Юдашкина не меняется с годами. Многие восхитились ее моложавым видом, а другие летним образом. С помощью правильных акцентов Марина подчеркнула талию и оголила изящные щиколотки, что визуально сделало ее стройнее. Недавно к этому фокусу также прибегла Пугачева. Певица также успела предстать и в шифоновом платье. «Совсем не меняетесь! Помню вас еще молоденькой. Такая же очаровательная», «Марина, выглядите потрясающе и эстетично», «Очень красивое платье! Вам оно очень подходит», «Вам очень к лицу это платье. Элегантно», — прокомментировали пост подписчики.