61-летняя Марина Юдашкина в сверкающем мини-платье и на шпильках блеснула на вечеринке

Валентин Юдашкин не скрывает, что счастлив в браке с Мариной Юдашкиной уже 33 года. Во время карантина избранница радовала модельера домашними блюдами. Она готовила на летней кухне в печи простые, но вкусные блюда. А когда у них гостила дочка Галина, то пара с радостью нянчилась с внуками. Но сейчас девушка с малышами находится в Гонконге, поэтому супруги занимают свободное время, встречами с друзьями и прогулками.

больше по теме Ужин в ресторане: Валентин Юдашкин в кремовом жакете вышел в свет с супругой Модельер впервые за долгое время решил встретиться с друзьями вне дома.

28 июля Марина отправилась на день рождения. Для выхода в свет она облачилась в сверкающее мини-платье серебристого цвета. В тон наряду были подобраны босоножки на шпильке и клатч. Жене Юдашкина сделали укладку и макияж, украсив волосы белым пером. Образ в стиле 20- х годов соответствовал тематике вечеринки — «Великий Гэтсби». Компанию женщине составила подруга семьи Ида Достман. Примечательно, что в этот же день с продюсером виделась Алла Пугачева.

«На дне рождения! Тема вечера 20-е годы», — написала светская львица.

Образ Марины привел в восторг некоторых пользователей Сети. Многие поклонники также восхитились фигурой 61-летней знаменитости. «Девочки, это отпад», — заявила Яна Чурикова. «Красотки», — присоединилась Инна Маликова.

«Всем бы так выглядеть! Марина, умница», «Какой классный образ у вас, Марина. Вам очень идет!!!», «Марина, какая вы шикарная женщина! Наряд просто супер, великолепно, восторг!», «Обалденное платье», «Вас не узнать», «Ох, роскошно», — прокомментировали пост подписчики.