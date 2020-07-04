Акцент на тонкой щиколотке: Юдашкина вслед за Пугачевой вышла на прогулку в укороченных брюках

Модельер Валентин Юдашкин даже на карантине не забывал про работу. Он трудился над эскизами новых нарядов для показа мод. А его супруга Марина Юдашкина сначала нянчилась со своими внуками Анатолием и Аркадием, а когда малыши уехали в Гонконг с мамой, дочкой модельера Галиной, то женщина стала часто готовить для своего супруга. Недавно влюбленные даже вместе вышли на прогулку, одевшись в одном стиле.

больше по теме Юдашкина поделилась рецептом салатной заправки к французскому тосту с томленой клубникой Супруга модельера пожелала всем приятного аппетита.

К слову, 61-летняя жена Юдашкина может похвастаться не только моложавым видом, но и стройной фигурой. Она не так часто, как дочка, занимается спортом, но старается держать себя в форме. А накануне Марина отправилась гулять по саду, который растет у их особняка. Она предстала на новом фото в белом кардигане, футболке в тон и нежных розовых брюках чиносах, которые открыли ее изящные щиколотки.

Супруга модельера дополнила образ объемной сумкой, обувью на плоской подошве и солнцезащитными очками.

«Когда цветет жасмин, японское поверье. Рекомендуют жить душою на Восток, Улавливая сны и чайный запах пенный. Не вычерпать до дна настой благоуханий, Но этих душных дней, так короток обряд, И потекут дожди, сменяя сушь подворья», — написала она.

Многие поклонники восхитились не только садом, но и стильным летним аутфитом звезды. К слову, недавно в укороченных брюках предстала и Алла Пугачева. «Восхищаюсь, как Марина одевается и выглядит», «Как вам все идет!», «Марина, вы очень элегантно одеты», «Так легко, светло , воздушно — краски лета так нежны», «Сама нежность», — прокомментировали пост подписчики.