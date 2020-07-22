Две подруги: Марина Юдашкина в белоснежном платье повеселилась на вечеринке с Аллой Пугачевой

Марина Юдашкина во вреся самоизоляции с удовольствием нянчилась с внуками Анатолием и Аркадием, а также готовила домашние блюда для Валентина Юдашкина. Но в мае дочка Галина увезла малышей в Гонконг.

Сначала звездная семья не покидала особняк, но после отмены самоизоляции они все чаще выходят в свет. 22 июля «сливки» отечественного шоу-бизнеса собрались на вечеринке по случаю дня рождения, но кого, осталось тайной. Не исключено, что мероприятие организовал Олег Газманов, которому исполнилось 69 лет.

Для такого случая 61-летняя Марина выбрала белое силуэтное платье. Лаконичный наряд с акцентом на талии позволил ей блеснуть стройными ногами. Образ она дополнила босоножками и клатчем. Волосы супруга Юдашкина завила в легкие локоны и сделала неброский макияж, подчеркивающий природную красоту. Многие поклонники восхитились тем, как выглядит жена кутюрье.

«Какая вы красивая, цельная и настоящая женщина-личность!», «Здорово, когда муж Валентин Юдашкин! Жена сама элегантность», «Платье идеальное, по вашей фигуре», — стали писать они.

А на самой вечеринке Марина встретила Николая Баскова, а также Аллу Пугачеву, которая тоже решила развеяться со своим мужем Максимом Галкиным. Примадонна предпочла образ в стиле total black. Короткое платье и жакет не помешали Примадонне пуститься в пляс. На танцполе она блистала вместе с Мариной. Они ритмично двигались под хит Полины Гагариной, которая выступила на празднике. Зал был украшен в белых тонах, поэтому жена Юдашкина смотрелась органично.