«Моложавый образ»: Алла Пугачева облачилась в шелковое платье в пол в свой день рождения

Алла Пугачева в прошлом году с размахом отпраздновала юбилей. Певица устроила грандиозный концерт для поклонников. Обычно она не любит появляться на публике, но по такому случаю даже устроила застолье для друзей. А вот в этом году из-за пандемии коронавируса большинство именинников вынуждены отказаться от вечеринок и сбора гостей. Так поступила и Алла Борисовна. C самого утра ее лично поздравил муж Максим Галкин и наследники: Лиза и Гарри.

Дети прочитали стихотворения и вручили имениннице цветы. Дочка Примадонны облачилась в синее платье с цветочным принтом. Принарядилась и сама артистка. Она предстала в черном шелковом платье в пол с глубоким декольте и цветочным узором. Волосы певица выпрямила, сделав неброский макияж. Она растрогалась, когда увидела торт, который наследники сделали своими руками, а также их рисунки.

Поклонники были очарованы не только поздравлениями, но и тем, как выглядит звезда в 71 год. «Какие вы классные, Алла шикарная», «Какая красивая у вас жена, просто не передать словами», «Очень трогательно! Алла Борисовна прекрасно выглядит!» — прокомментировали пост подписчики. А имидж-стилист Ольга Трофимова оценила для портала Teleprogramma.pro образ Пугачевой.

«Прекрасный, роскошный образ! Платье шелковое в пол с V-образным вырезом. Мы видим флористический принт. Абсолютно моложавый образ: челочка, выпрямленные волосы. Очень органичный образ — все настолько мило, нежно и трогательно! Браво, Алла Борисовна», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.