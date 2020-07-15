«Акцент на ноги»: Пугачева в укороченных брюках и объемном джемпере впечатлила стилиста

Алла Пугачева не часто появляется на публике. Весь карантин она провела в своем замке с двойняшками Лизой и Гарри. Шестилетние малыши не давали ей скучать. А по праздникам певица наряжалась то в шифоновое платье, то в брюки-кюлоты. С наступлением лета Примадонна стала собирать у себя дома гостей. она успела увидеться с Валентином Юдашкиным и Александром Буйновым. Артистка всегда была одета с иголочки.

А накануне Алла Борисовна вышла в свет. Она решила навестить друга Игоря Гуляева и заглянула в его бутик. Дизайнер не устоял и запечатлел свою звездную гостью. Супруга Галкина была одета по-летнему. Она облачилась в белые укороченные брюки и объемный персиковый джемпер, который сочетался по цвету с кедами. Также Примадонна сделала объемную прическу и нанесла нюдовый макияж. Пугачева смотрела в зеркало и демонстрировала моложавое лицо, как и изящные руки.

«Красивая и ухоженная!!! Приятно посмотреть», «Я ее не узнала», «Какая молодая», «Стильная, как всегда», «Наша любимая, такая красивая», «Хороша», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Алла Борисовна любит, чаще всего, наряжаться в светлые, пастельные тона. Именно в этом образе присутствует нежнейший персиковый цвет, немного приглушенный. Плюс белые укороченные брюки дают такую свежесть, летний настрой и задор. Здесь она немного поиграла, включила кокетку в прическе — в такой необычной, нестандартной для нас укладке, но обычной для нее. А верх она замиксовала с обувью в одной цветовой гамме. Естественно, белые укороченные брюки вытягивают зрительно силуэт. Алла Борисовна находится в прекрасной физической форме, подтянутая, стройная. Сейчас у нее получился легкий, воздушный и нежный по цветовой гамме образ. Мне даже вспомнились строчки из песни: „Я надену белые одежды, за собой закрою двери“. Так что она, на самом деле, в вечерних образах, сценических костюмах выбирает черный цвет, который вытягивает силуэт, а в дневных образах у нее всегда светлая гамма», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.