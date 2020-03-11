48-летняя Орбакайте в оливковом костюме выбрала тот же оттенок, что и Пугачева

48-летняя Кристина Орбакайте вслед за Аллой Борисовной обратила внимание на оливковую палитру. Так, в гардеробе знаменитости появилось несколько вещей этого оттенка. Еще на отдыхе в Аспене поп-исполнительница позировала в оливковом свитере, дополнив образ алой жилеткой и молочным шарфом. Кроме того, возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова стала обладательницей трендового монохромного костюма в повседневном стиле Casual.

Вне съемок и сцены знаменитость отдает предпочтение удобным и комфортным вещам. Главное для артистки — это практичность. При этом Кристина старается не отставать от модных трендов, как и ее 70-летняя мама.

Еще на премьерном показе фильма «Алла Пугачева. Тот самый концерт» в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате супруга шоумена Максима Галкина появилась в силуэтном платье макси с широким ремнем на талии. Образ Аллы Пугачевой дополнил оливковый жакет и аксессуары в виде массивного кольца и цепочки с подвеской. В тот вечер на красной дорожке певица позировала в гордом одиночестве. Ее супруг из-за съемок в Останкино успел приехать только к банкету.

Напомним, что Кристина Орбакайте подарила Примадонне троих внуков: 28-летний Никита Пресняков женат на модели Алене Красновой, 21-летний Дени Байсаров окончил элитное учебное заведение в Лондоне, под опекой мамы пока остается семилетняя Клавдия. У самой Пугачевой подрастают шестилетние двойняшки Гарри и Лиза. Малыши в сентябре пойдут в первый класс. В школу им придется ездить из подмосковного поселка Грязь.