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Орбакайте после каникул в Аспене привела внучку Пугачевой в зал на разминку

В свои семь лет Клавдия Земцова увлекается балетом и учит испанский язык.

Орбакайте после каникул в Аспене привела внучку Пугачевой в зал на разминку
Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

Старшая дочь Примадонны отечественного шоу-бизнеса в беседе с поклонниками еще в феврале пожаловалась на травму ноги. По словам Кристины, она получила перелом лодыжки на одной из репетиций нового концертного шоу. Из-за произошедшего знаменитости пришлось перенести несколько выступлений на март, о чем Орбакайте заранее объявила верным почитателям.

Несмотря на полученную травму, супруга бизнесмена Михаила Земцова не стала отменять запланированный отпуск на горнолыжном курорте. Однако пока муж и семилетняя дочка певицы наслаждались отдыхом (катались на снегоходе и горных лыжах по заснеженной трассе), сама Кристина следила за всем со стороны, не перегружая ногу.

Дочка певицы Кристины Орбакайте - Клавдия
Кристина Орбакайте запечатлела дочку Клаву в спортзале на разминке. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

Вернувшись из Аспена, Орбакайте вместе с семилетней Клавдией пришли в спортзал на разминку. В stories артистка опубликовала свежий кадр, запечатлев дочку от Михаила Земцова. С собой поп-исполнительница взяла специальные коврики. Напомним, что, помимо всего прочего, внучка Аллы Борисовны увлекается балетом и учит испанский язык. В этом ей, к слову, помогает папа. Вместе с Михаилом дочка Кристины читает книжки на иностранном.

«На зарядке!» — отметила Орбакайте, запечатлев в кадре Клаву во время тренировки в спортзале.

Примечательно, что в те дни, когда вся семья проводит уикенды дома, завтрак для своих девочек готовит муж Орбакайте. Фирменным блюдом Михаила стала яичница с помидорами и сыром. Также певица обычно дополняет утренний рацион авокадо, сырками и йогуртом.

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