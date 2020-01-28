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«Гастролер, ты меня называла»: жена Николаева подшутила над частыми разъездами Галкина

В Тасманию шоумен улетел без 70-летней Пугачевой.

«Гастролер, ты меня называла»: жена Николаева подшутила над частыми разъездами Галкина
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев (Фото: Globallookpress.com)

Помимо того, что Максим Галкин ведет шоу «Лучше всех!» на Первом канале, он также ездит с гастролями по городам России и Европы. Еще в декабре телеведущий опубликовал на личной страничке афишу своих запланированных на 2020 год выступлений.

Так, только в марте мужу Аллы Пугачевой предстоит побывать в Альметьевске, Набережных Челнах, Казани, Дзержинском, Нижнем Новгороде, Вологде, Череповце, Ярославле и Рыбинске. А в мае Галкин отправится в Прагу, Карловы Вары, Вену, Аугсбург, Франкфурт и Пфорцгейм.

Воспользовавшись январскими каникулами, шоумен улетел в Тасманию без 70-летней жены. Одной из первых свежее фото Максима, сидящего в аэропорту на чемоданах, оценила супруга 60-летнего Игоря Николаева. Певица подшутила над частыми разъездами возлюбленного Примадонны, перефразировав одну из популярных в 80-е годы песен.

Телеведущий Максим Галкин
Максим Галкин отдыхает в Тасмании (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

«Фантазер, ты меня называла…» — такие строчки исполнял Ярослав Евдокимов.

Однако Юлия Проскурякова внесла кое-какие изменения, поддавшись творческому порыву.

«Гастролер, ты меня называла!» — перефразировала отрывок из текста возлюбленная композитора.

Напомним, что вместе с 60-летним Игорем Николаевым и четырехлетней дочкой Вероникой Проскурякова отдыхает в Майами. В Штатах уже давно обосновалась старшая наследница музыканта — 41-летняя Юлия.

Супруга композитора с легкостью нашла общий язык с падчерицей, которая успела привязаться к младшей сестренке Никуше, так девочку называют домашние. Дочка артиста встретила отца и его семью в аэропорту, обеспечив им радушный прием.

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Тэги:

Алла Пугачевадети звездЗвездные детиИгорь НиколаевКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинЮлия Проскурякова
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«Гастролер, ты меня называла»: жена Николаева подшутила над частыми разъездами Галкина
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