«Любимые»: сын Орбакайте повидался с тещей и тестем на вечеринке жены

В Instagram невестка Орбакайте поделилась редким семейным снимком. В своем микроблоге Алена Краснова чаще публикует понравившиеся ей кадры студийных фотосессий, видеоролики и отчётные фото с путешествий и поездок за границу, снимки, на которых она запечатлена в компании друзей и мужа. Однако на этот раз модель поделилась с подписчиками памятной фотографией с празднования своего 23-летия.

больше по теме Невестка Орбакайте подружилась с нынешней женой Владимира Преснякова-младшего Место свекрови на празднике Алены Красновой побывала мачеха старшего внука Примадонны.

Примечательно, что муж именинницы не смог пропустить семейный ужин. Так, Никита Пресняков повидался с тёщей и тестем. На фото также отметилась мачеха солиста группы Multiverse — выпускница «Фабрики звезд» Наталья Подольская.

К слову, свекровь виновницы торжества на торжестве так и не появилась. При этом 48-летняя Кристина Орбакайте побывала на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Кремлевском дворце.

«Любимые», — подписала снимок Алена.

Примечательно, что нынешняя избранница Владимира Преснякова — младшего не только подружилась с женой своего пасынка, но и ее близкими. На вечеринке помимо взрослых присутствовала и младшая сестра именинницы — Елизавета. Напомним, что у Красновой есть старшая сестра — 26-летняя Янина, которая не так давно родила первенца, подарив теще Никиты Преснякова долгожданного внука.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, до того, как Алена отпраздновала день рождения в кругу семьи, она устроила вечеринку в одном из столичных баров для близких друзей. Таким образом, возлюбленная музыканта дважды отметила свое 23-летие. Краснова не забыла поблагодарить мужа за его внимание и поддержку, заверив, что она очень любит свою вторую половинку.