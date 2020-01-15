Киркоров и Галкин поздравила мужа Орбакайте с 42-летием

15 января Михаил Земцов отмечает свое 42-летие. Бизнесмен младше своей возлюбленной на шесть лет. В третьем браке Кристина Орбакайте родила долгожданную дочку. Малышку назвали Клавдией. Внучке Аллы Борисовны исполнилось семь лет. Девочка очень привязана к своему старшему брату — 21-летнему Дени Байсарову.
Во время учебы в Англии юноша старался как можно чаще наведываться в гости к звездной маме, навещая маленькую сестренку. У певицы также есть взрослый 28-летний сын Никита от музыканта Владимира Преснякова. В одном из интервью артистка призналась, что просила Пугачеву не баловать внука. Однако первую видеокамеру супруг Алены Красновой получил в подарок от именитой бабушки.
Мужа Кристины Орбакайте с 42-летием поздравили и коллеги певицы по творческой сцене. К слову, не забыли о личном празднике Михаила Земцова нынешний и бывший муж Примадонны — Филипп Киркоров и Максим Галкин.
«С днем рождения!» — обратился к зятю Пугачевой телеведущий.
По словам Галкина, когда Орбакайте с мужем и дочкой приезжают к ним в подмосковный особняк в деревне Грязь, для каждого находится комната.
«С днем рождения, дорогой», — вторит шоумену поп-король сцены.
Именинника также поздравили Марина Юдашкина, Анита Цой, Игорь Гуляев, Инна Маликова, Владислав Лисовец, Анна Семенович, Алика Смехова, Екатерина Стриженова, Иосиф Пригожин, Жасмин и многие другие.
«Крис, поздравляю вас обоих!!» — отметила Стриженова.
«От всего сердца поздравляю Мишу и тебя, дорогая! Крепкого здоровья и процветания вашей семье! Вы прекрасная пара», — добавила Анита Цой.