«Я отравил Олю»: Бузова в платье с эффектом стройности и тапочках появилась на съемках с Милохиным

На этот раз Ольга решила выйти в студию в атласном платье на запах цвета фуксии. Такой фасон обладает эффектом стройности и скрывает живот. А вот от обуви телеведущая отказалась. Она призналась, что у нее отекли ноги, так как с утра артистка ходила на каблуках. Однако звезда смеялась, а также не показывала усталости.

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