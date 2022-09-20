«Я отравил Олю»: Бузова в платье с эффектом стройности и тапочках появилась на съемках с Милохиным

Телеведущая на съемках кулинарного проекта вынуждена была отказаться от обуви.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова уже много лет блистает на телевидении. Она смогла стать одной из самых известных персон в стране. Блондинка покинула шоу «Дом-2», но стала вести новые проекты. Минувшим летом она снова снялась в шоу «Звезды в Африке». Артистка также дает концерты. Не удивительно, что недавно она купила дом в Сочи на свои гонорары.

Теперь Бузова проводит время на съемках кулинарной передачи «Звездная кухня». Она предпочитает хвастаться образами, которые подбирают для нее стилисты. Артистка то красуется в платье в горох, то примеряет твидовый костюм с мини-юбкой. 

На этот раз Ольга решила выйти в студию в атласном платье на запах цвета фуксии. Такой фасон обладает эффектом стройности и скрывает живот. А вот от обуви телеведущая отказалась. Она призналась, что у нее отекли ноги, так как с утра артистка ходила на каблуках. Однако звезда смеялась, а также не показывала усталости. 

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Гостем на передачи стал Даня Милохин. Однако он неожиданно намекнул, что приготовил не самое вкусное блюдо. Ольга его обнимала и поддерживала. 

«Всем привет, я отравил Олю!» – признался он. 

«Ну нет! Это было нормально! Чтобы вы понимали, что мы делаем в час ночи! УЖе невозможно, что либо понимать», – посетовала звезда.

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