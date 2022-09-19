Образ леди: Ольга Бузова в силуэтном платье в горох и на шпильках получила сотни комплиментов

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже много лет снимается для ТВ-передач. И хоть шоу «Дом-2» артистка покинула, теперь она появляется в новых передачах.

Недавно стартовал третий сезон шоу «Звезды в Африке». Примечательно, что начало осени она посвятила отдыху. Звезда понежилась на солнце в Турции, а потом съездила в Сочи.