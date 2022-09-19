Образ леди: Ольга Бузова в силуэтном платье в горох и на шпильках получила сотни комплиментов

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже много лет снимается для ТВ-передач. И хоть шоу «Дом-2» артистка покинула, теперь она появляется в новых передачах.
Недавно стартовал третий сезон шоу «Звезды в Африке». Примечательно, что начало осени она посвятила отдыху. Звезда понежилась на солнце в Турции, а потом съездила в Сочи.
По некоторым данным, Ольга обзавелась домом на курорте за 35 миллионов рублей. Она похвасталась, что сделка прошла успешно. При этом телеведущая посещала рестораны и отдыхала в бассейне. Но накануне артистка съездила в Волгоград на встречу с поклонниками, а потом вернулась в Москву, приступив к съемкам.
Теперь Ольга неустанно хвастается новыми образами. Она не скрывает, что пытается вернуться в форму, но пока не довольна своей фигурой. 19 сентября на съемках артистка щегольнула в черном силуэтном платье в горох с романтичными рукавами. Наряд скрыл живот и подчеркнул стройные ноги. Бузова дополнила образ нюдовыми босоножками на каблуке и собрала волосы в хвост с бантиком.
«Она была леди», – восхитилась она собой.
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К слову, горох стал трендом сезона. Лера Кудрявцева, Ксения Бородина и другие модницы выбирают этот принт. Ольга произвела настоящий фурор. Ей адресовали сотни хвалебных комментариев и комплиментов.
«Шикарная стильная Ольга», «Прекрасный образ и мейк!», «Этот образ очень удачный», «Ну другой компот», «Ну неужели одета прилично! И как тебе идет все это!», «Очень женственно», — прокомментировали пост подписчики.