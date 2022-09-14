Присмотрела дом: Бузова в леопардовом платье-сорочке и укороченной косухе отправилась на переговоры в Сочи

На этот раз Ольга решила продлить себе отпуск. Недавно она отдохнула в Турции, где была со своим PR-директором Антоном. А теперь телеведущая в очередной раз приехала в Сочи. Она сразу заинтриговала поклонников, когда намекнула, что намерена купить дом.

«Когда приняла важное решение», – подписала она видео, на котором танцует, добавив эмоджи в виде дома.