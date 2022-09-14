Присмотрела дом: Бузова в леопардовом платье-сорочке и укороченной косухе отправилась на переговоры в Сочи

Ольга Бузова уже давно стала медийной личностью. Она была яркой участницей шоу «Дом-2», а потом ей удалось стать телеведущей. И хоть блондинка покинула скандальный проект, она теперь продолжает вести новые передачи. Артистка не только добилась славы, но и стала богатой. Недавно она похвасталась, что завершает ремонт в своей квартире в Москве, которая стоит 120 миллионов рублей.
На этот раз Ольга решила продлить себе отпуск. Недавно она отдохнула в Турции, где была со своим PR-директором Антоном. А теперь телеведущая в очередной раз приехала в Сочи. Она сразу заинтриговала поклонников, когда намекнула, что намерена купить дом.
«Когда приняла важное решение», – подписала она видео, на котором танцует, добавив эмоджи в виде дома.
А вот 14 сентября Бузова обмолвилась, что была на переговорах, которые прошли успешно. Она нарядилась в леопардовое платье-сорочку и укороченную косуху. Она скрыла изъяны фигуры. Босоножки на шпильке дополнили ее аутфит. Ольга отправилась отмечать радостное событие в ресторан. А вот подробности она утаила.
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В Сочи обычно звезда бывает несколько раз в год. У нее уже появились там любимые места. Она часто посещает баню и любит изысканные рестораны. А летом артистка даже оказалась в горах, где провела несколько дней. Возможно, что природа и море поблизости и вдохновили ее на покупку жилья, но пока она не подтвердила слухи.