«Вас ничего не смущает?»: Ольга Бузова в твидовом костюме с мини-юбкой щегольнула на съемках

Ольга Бузова уже много лет работает телеведущей. Она не боится сниматься в новых проектах. Блондинка привыкла постоянно быть в центре внимания. Она всегда продумывает свои образы до мелочей. Артистка не пропускает премии и красные дорожки. С каждым годом она все чаще выбирает наряды, которые выглядят провокационно.
На днях Ольга отдохнула в Сочи. Она смогла там не только повеселиться и отведать изысканные блюда, но и заключила сделку. Телеведущая намекнула, что купила дом на курорте. А вот в Москве артистка сразу окунулась в работу. Она снимается в шоу «Звездная кухня». Бузова то и дело хвастается образами.
На этот раз телеведущая с утра щегольнула в платье в горох. А вот потом Ольга покрасовалась на камеру в твидовом костюме. Наряд из такой ткани особенно актуальны стали осенью. Укороченный жакет и мини-юбке скорректировали фигуру. Лук дополнили нюдовые босоножке. Артистка призналась, что длина чуть выше колен ее смущает. В это время ей прикоепляли микрофон.
«Мне кажется, такая длинная как-будто не моя! Вас ничего не смущает, молодой человек? Что вы делаете? Точно моя длина? Я просто привыкла вот так, повыше или совсем подлиннее. Но костюм классный!» – сказала звезда.
На съемках она пообщалась с Анной Седоковой. Они сразу подружились. Поклонники отметили, что образы в стиле герцогинь
«Ну просто прекрасна», «Хорошая длина», «Наряд невероятно стильный», «Оля, это идеальный костюм», «Очень красивая», «Прям с шиком костюмчик», «Ножки стройные! Показывай чаще», — стали писать подписчики.