«Вас ничего не смущает?»: Ольга Бузова в твидовом костюме с мини-юбкой щегольнула на съемках

На съемках она пообщалась с Анной Седоковой. Они сразу подружились. Поклонники отметили, что образы в стиле герцогинь

«Ну просто прекрасна», «Хорошая длина», «Наряд невероятно стильный», «Оля, это идеальный костюм», «Очень красивая», «Прям с шиком костюмчик», «Ножки стройные! Показывай чаще», — стали писать подписчики.