Стильный монохром: Юлия Барановская в длинном пальто цвета ночи отметилась на хоккейном матче

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она начала строить карьеру, когда Андрей Аршавин ушел от нее, оставив с тремя детьми. Юлия смогла стать успешной ведущей передачи «Мужское/Женское». Также она дружит с Александром Васильевым и часто становится ведущей, концертов, фестивалей и премий.
Если 1 сентября Барановская отвела детей в школу, то потом она стала появляться на разных мероприятиях, каждый раз демонстрируя новые образы. На днях телеведущая поддержала Наталью Подольскую, которая запустила свое шоу «Ваша Наташа». На публике многодетная мама отметилась в уютном наряде с кардиганом.
А 27 сентября Барановская с подругой пришла на хоккейный матч. Она оказалась на трибунах «ВТБ Арены», где щегольнула в монохромном образе. Телеведущая предстала в длинном черном пальто цвета ночи, водолазке и брюках в тон. Лук дополнила обувь на каблуке. Юлия сделала любимый макияж с акцентом на глаза.
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На этот раз московское «Динамо» обыграло омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Поклонники восхитились тем, как выглядит Барановская. Многие адресовали ей комплименты.
К слову, на арене было много звезд. Также на трибунах отметилась актриса Агата Муцениеце, которая устроила танцы.