Стильный монохром: Юлия Барановская в длинном пальто цвета ночи отметилась на хоккейном матче

А 27 сентября Барановская с подругой пришла на хоккейный матч. Она оказалась на трибунах «ВТБ Арены», где щегольнула в монохромном образе. Телеведущая предстала в длинном черном пальто цвета ночи, водолазке и брюках в тон. Лук дополнила обувь на каблуке. Юлия сделала любимый макияж с акцентом на глаза.

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