Привлекла внимание всех мужчин: Агата Муцениеце в остромодном тренче устроила танцы на хоккейном матче

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино и может похвастаться яркими ролями. Примечательно, что сериал «Закрытая школа» стал для нее знаковым.
Она не только прославилась благодаря роли в этом проекте, но и встретила мужа Павла Прилучного. Однако спустя 8 лет они развелись, несмотря на то, что у них родились дети: сын Тимофей и дочка Мия.
Недавно Прилучный снова женился. Теперь он счастлив в отношениях с Зепюр Брутян. Примечательно, что Муцениеце не торопится снова вступать в брак и не видит в этом необходимости. Она теперь активно строит карьеру. Артистка купила загородный дом, в котором делает ремонт. Регулярно ее можно увидеть на красных дорожках и вечеринках.
А вот вечером 27 сентября Агата отправилась на хоккейный матч с подругой. Она наблюдала за схваткой московского «Динамо» и омского «Авангарда». На трибунах актриса предстала в остромодном тренче цвета травы. Она распустила волосы, а от макияжа отказалась. Во время перерыва Муцениеце устроила танцы. Ее засняли на камеру и показали на весь стадион.
«Счастье любит тишину», – иронично написала она.
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Встреча состоялась на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 4:1 в пользу столичной команды. Поклонники отметили, что Агата умеет веселится. Многие понадеялись, что на стадионе были мужчины, которые ее заметили. Фанаты мечтают, чтобы она нашла новую любовь.
«Ну какая классная», «Агата, выглядит круто», «Правильно, нужно привлекать внимание», «Свободная и красивая», — стали писать пользователи Сети.