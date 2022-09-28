Привлекла внимание всех мужчин: Агата Муцениеце в остромодном тренче устроила танцы на хоккейном матче

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино и может похвастаться яркими ролями. Примечательно, что сериал «Закрытая школа» стал для нее знаковым.

Она не только прославилась благодаря роли в этом проекте, но и встретила мужа Павла Прилучного. Однако спустя 8 лет они развелись, несмотря на то, что у них родились дети: сын Тимофей и дочка Мия.