«Мы начали съемки»: Юлия Барановская вернулась в студию передачи «Мужское/Женское»

Юлия Барановская уже длительное время сама растит троих детей. После того, как от нее ушел Андрея Аршавин, ей удалось построить карьеру на телевидении. Примечательно, что она смогла сработаться с Александром Гордоном. Они вместе ведут передачу «Мужское/Женское». Также она снимается в шоу «Модный приговор» с Александром Васильевым.
Однако в конце февраля этого года многие развлекательные передачи перестали выходить в эфир. Барановская практически осталась без работы. Однако она уделяла время детям, путешествовала, а летом часто вела концерты и другие передачи. 1 сентября телеведущая отвела сыновей и дочку в школу. А теперь она сообщила, что вернулась к основной работе.
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В соцсети Юлия выложила видео, на котором запечатлена в студии с Гордоном. Она предстала в бирюзовом брючном костюме и на каблуках.
«Я с новостями — мы начали съемки «Мужское/Женское», —написала телеведущая.
«Неужели!», «Наконец-то!», «Мы дождались», «Вы прям отдохнули и посвежели», «Какая красивая», «Скучали по вам», «Как это круто», «Теперь ждет премьеры сезона», — стали писать подписчики.