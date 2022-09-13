«Мы начали съемки»: Юлия Барановская вернулась в студию передачи «Мужское/Женское»

Однако в конце февраля этого года многие развлекательные передачи перестали выходить в эфир. Барановская практически осталась без работы. Однако она уделяла время детям, путешествовала, а летом часто вела концерты и другие передачи. 1 сентября телеведущая отвела сыновей и дочку в школу. А теперь она сообщила, что вернулась к основной работе.

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