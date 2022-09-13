«Мы начали съемки»: Юлия Барановская вернулась в студию передачи «Мужское/Женское»

Телеведущая полгода была без своей основной работы. Однако теперь она снова снимается с Александром Гордоном.
Юлия Барановская

Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Юлия Барановская уже длительное время сама растит троих детей. После того, как от нее ушел Андрея Аршавин, ей удалось построить карьеру на телевидении. Примечательно, что она смогла сработаться с Александром Гордоном. Они вместе ведут передачу «Мужское/Женское». Также она снимается в шоу «Модный приговор» с Александром Васильевым.

Однако в конце февраля этого года многие развлекательные передачи перестали выходить в эфир. Барановская практически осталась без работы. Однако она уделяла время детям, путешествовала, а летом часто вела концерты и другие передачи. 1 сентября телеведущая отвела сыновей и дочку в школу. А теперь она сообщила, что вернулась к основной работе. 

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В соцсети Юлия выложила видео, на котором запечатлена в студии с Гордоном. Она предстала в бирюзовом брючном костюме и на каблуках.

«Я с новостями — мы начали съемки «Мужское/Женское», —написала телеведущая.

«Неужели!», «Наконец-то!», «Мы дождались», «Вы прям отдохнули и посвежели», «Какая красивая», «Скучали по вам», «Как это круто», «Теперь ждет премьеры сезона», — стали писать подписчики.

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