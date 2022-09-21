Нескучный вечер: Барановская в брюках прямого кроя и молочном джемпере отметилась на вечеринке Подольской

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что старается посвящать детям все свободное время. Однако после того, как Андрей Аршавин ушел от нее, Юлия предпочла зарабатывать самостоятельно.
Теперь она не только ведет передачи, но и порой концерты. В свои 37 лет телеведущая не перестает удивлять поклонников своим активным образом жизни.
Недавно Барановская возобновила съемки в передаче «Мужское/Женское». Она также посещает светские рауты. А на днях телеведущая младшего сына сводила на футбол. Арсений мечтает стать профессиональным игроком. Юлия своих детей поддерживает во всех начинаниях. О личной жизни она не говорит, но порой веселится с друзьями.
Накануне Наталья Подольская устроила вечеринку. Певица презентовала шоу «Ваша Наташа». На празднике спел Владимир Пресняков. Были также танцы и вкусные угощения. Барановская щегольнула на публике в черных брюках прямого кроя и водолазке молочного цвета. Светлый джемпер дополнил кэжуал образ.
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Наталья Подольская и Юлия Барановская. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Юлия выглядит посвежевшей. Многие признались, что телеведущая восхищает их своей природной красотой.
«Ох, Юлия такая хорошенькая», «Сразу видно своего человека! Никаких блесток и перьев», «У вас прям такой уютный наряд», «Надеюсь вы смогли оторваться», «Мамы тоже должны веселиться», — стали писать подписчики.