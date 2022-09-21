Нескучный вечер: Барановская в брюках прямого кроя и молочном джемпере отметилась на вечеринке Подольской

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что старается посвящать детям все свободное время. Однако после того, как Андрей Аршавин ушел от нее, Юлия предпочла зарабатывать самостоятельно.

Теперь она не только ведет передачи, но и порой концерты. В свои 37 лет телеведущая не перестает удивлять поклонников своим активным образом жизни.