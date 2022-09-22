В трендах осени: Юлия Барановская в модном тренче цвета eggshell отметилась на сцене с Ваней Дмитриенко

21 сентября в Москве на ВДНХ состоялся концерт, а также самый массовый вальс. Барановская стала ведущей вместе с Вальдисом Пельшем. Она предстала на публике в тренче цвета eggshell, который актуален в этом сезоне.

Юлия также собрала волосы в хвост и накрасила губы алой помадой. Она завороженно наблюдала, как выступает Ваня Дмитриенко. Публика вместе с ним пела хит «Ты Венера – я Юпитер».

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