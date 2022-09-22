В трендах осени: Юлия Барановская в модном тренче цвета eggshell отметилась на сцене с Ваней Дмитриенко

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что после расставания с Андреем Аршавиным ей пришлось взять на себя заботу о троих детей, поэтому она начала строить карьеру. Теперь Юлию знают, как ведущую передачи «Мужское/Женское». Также она часто становится ведущей премий и концертов.
Большую часть времени Барановская посвящает съемкам, а также своих детям: Артему, Яне, Арсению. Недавно она сводила младшего наследника на футбол. Также порой телеведущая ходит на вечеринки. Ее можно увидеть как в платье, так и джемпере с джинсами.
21 сентября в Москве на ВДНХ состоялся концерт, а также самый массовый вальс. Барановская стала ведущей вместе с Вальдисом Пельшем. Она предстала на публике в тренче цвета eggshell, который актуален в этом сезоне.
Юлия также собрала волосы в хвост и накрасила губы алой помадой. Она завороженно наблюдала, как выступает Ваня Дмитриенко. Публика вместе с ним пела хит «Ты Венера – я Юпитер».
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Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие отметили, что она сразила их не только образом, но и своими голубыми глазами, которые телеведущая подчеркнула с помощью макияжа.
«Ох, какая вы ярка», «Просто крутая», «Глаза просто как небо», «Такой лучок стильный», «Вам так идет эта помада», «Ваше лицо сияет», — стали писать подписчики.