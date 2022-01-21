Из домохозяйки — в телезвезды: как Юлия Барановская утерла нос богатому бывшему и стала зарабатывать миллионы

Это сегодня Юлия Барановская — знаменитая телеведущая и желанный гость на любом светском мероприятии. А в 2014 году мир узнал о ней, как о брошенной футболистом Андреем Аршавиным многодетной матери.

Девушка доказала, что даже с младенцем на руках можно достичь вершин и состоятельности, главное — не опускать эти самые руки и верить в себя.

Юлия Барановская: дети, родители

Юлия Геннадьевна Барановская родилась в Ленинграде 3 июня 1985 года. Ее мама Братцева Татьяна Владимировна работала школьным учителем, отец Барановский Геннадий Иванович был инженером.

Когда девочке исполнилось 10 лет, ее родители развелись. Мать повторно вышла замуж и родила еще двоих детей. Так у Юлии появились сестры Ксения и Александра.

Позже, став знаменитой и состоятельной многодетной мамой, Барановская не раз рассказывала, каким сложным было ее детство, пришедшее на тяжелые 90-е годы.

Часто девочке даже было нечего надеть. Но активность и целеустремленность ее матери, которая не опускала руки ни при каких обстоятельствах, стали для Юлии примером.

По окончании школы Юлия Барановская планировала поступать на факультет журналистики. Однако мама убедила дочку, что менеджером быть перспективнее, и дочка послушалась.

Она поступила в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения на факультет менеджмента. Правда, диплом так и не получила: из-за рождения первенца времени продолжить учебу у нее не стало.

Она уже находилась в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным, с которым в 2009 году переехала в Англию — супруг был в зените славы, после блестящей игры на Евро-2008 им интересовались многие клубы Европы, и он стал легионером английского «Арсенала».

Перебравшись в Лондон, Юлия Барановская смогла в 2010 году окончить курс современного искусства в Институте искусства Sotheby’s. В 2014 году переехала в Москву.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин

Будущая звезда телевидения познакомилась с Андреем Аршавиным во время учебы в вузе. В 2003 году она как раз сдавала летнюю сессию и на прогулке по Невскому проспекту встретила его — начинающего футболиста питерского «Зенита». Их отношения быстро переросли в серьезные, через месяц они уже стали жить вместе. А в 2005 году родился их первенец, сын Артем.

Семейная жизнь закрутилась параллельно стремительно развивающейся карьере спортсмена. И о свадьбе паре даже некогда было подумать. Хотя Аршавин делал Барановской предложение, и она мечтала о пышной церемонии с гостями и цветами, медовым месяцем и романтикой, но тогда времени не нашлось.

В 2008 году Барановская подарила Аршавину второго ребенка. На этот раз родилась дочка, которую назвали Яной. Затем состоялся переезд большой семьи в Лондон, где футболисту предложили выгодный контракт с «Арсеналом».

Он целыми днями был на тренировках и сборах, она занималась обустройством домашнего очага, воспитанием детей. Позже девушка признавалась, что ей было очень нелегко в чужой стране, без знания языка и помощи от близких. Саму страну и местных жителей она открыто недолюбливала.

Контакт Аршавина в «Арсенале» закончился в 2012 году. И футболиста позвали вернуться в родные пенаты — «Зенит» ждал, и его экс-капитан принял решение вернуться. Один. Потому что молодая мама Барановская успела отдать детей в местную школу и так быстро сорвать их с места и уехать не смогла. К тому же она была беременна третьим ребенком, ждала сына.

Аршавин перебрался на родину, и вскоре поползли слухи о его неверности. Они оказались небеспочвенны: пока гражданская жена была в положении, футболист закрутил роман с Алисой Казьминой, ставшей впоследствии его законной женой.

Разрыв Барановской и Аршавина вылился в большой скандал, его обсуждали все, кто имел даже смутное представление о паре. Еще бы — выдающийся футболист бросил жену, только что родившую третьего ребенка, одну, без средств к существованию. Ведь делить им, незарегистрированным официально супругам, по закону было нечего.

В 2014 году Барановская даже появилась на шоу «Пусть говорят», где поведала свою историю. Оказалось, что девушка с мужем расстались, когда она еще была беременна. Так что из роддома она уже вышла матерью-одиночкой.

После скандального расставания последовала череда судебных процессов — Барановская подала заявление на взыскание с отца ее троих детей алиментов. Футболист, карьера которого устремилась к закату, всячески отлынивал от отцовской обязанности и стремился снять с себя обязанность финансировать воспитание детей.

Но в итоге многодетная мать добилась справедливости: Санкт-Петербургский суд обязал спортсмена выплачивать половину своего дохода на детей от Барановской.

Юлия Барановская: карьера

Вернулась Юлия Барановская в Россию в 2014 году. За плечами у нее был опыт проведения масштабного мероприятия «Русская масленица» в Лондоне — с 2011 по 2013 годы на Трафальгарской площади.

На этот бэкграунд мать-одиночка и опиралась, когда по приезде в Москву стала строить карьеру телеведущей и шоувумен, следуя за своей детской мечтой.

Дебютным в этом направлении для Барановской стал проект «Холостяк». В 2014 году она стала соведущей пост-шоу на ТНТ с названием «Чего хотят мужчины», где комментировала сюжет романтического реалити в статусе эксперта по отношениям.

По его окончании стала ведущей на «Россия 1» в шоу «Девчата», оказавшись в компании «акул телевидения» Ольги Шелест, Тутты Ларсен, Аллы Довлатовой и Риты Митрофановой.

В том же году Барановская оказалась в команде мейковер-шоу «Перезагрузка» на ТНТ, которую вела до 2016 года. И параллельно была принята соведущей в проект Первого канала «Мужское и женское», где в паре с журналистом Александром Гордоном по сей день ведет ток-шоу «Мужское/Женское».

С 2016 года Юлию Барановскую неоднократно приглашают на роль модного судью в передачу «Модный приговор». Как правило, она подменяет гастролирующую Надежду Бабкину, выполняя функцию защитницы героинь.

Также Барановская появилась в проекте «Ледниковый период» в 2016 году, но в качестве участницы. Девушка каталась в паре с бронзовым олимпийским призером Максимом Шабалиным.

В 2017 году бывшая жена Андрея Аршавина была утверждена соведущей в новый проект «Бабий бунт» на Первом канале. Вместе с Софико Шеварднадзе, Еленой Абитаевой, Ольгой Бузовой и Татьяной Васильевой она обсуждала актуальные новости, но рейтинги оказались недостаточно высоки, и шоу быстро прекратилось в эфире.

С 2019 года Юлия Барановская стала радиоведущей, в эфире «Русского радио» она вела передачу «Все к лучшему!». Кстати, это еще и название ее автобиографии, которую она написала в 2015 году, рассказав о девяти годах гражданского брака с футболистом Андреем Аршавиным и трудном периоде после расставания.

Кроме того, Юлия Барановская регулярно становится ведущей различных мероприятий — концертов, премий, фестивалей. Например, в 2016 и 2017 году она была ведущей ежегодной премии Fashion People Awards, а 2017 году также вела церемонию награждения премии журнала Оксаны Федоровой Moda Topical Style Awards.

Кроме того, Барановская неоднократно становилась ведущей премии «Жара», а в паре со старшим сыном Артемом Аршавиным — выходила объявлять юных номинантов на «Жара Kids Awards».

Все эти сферы деятельности плюс рекламные контракты в Instagram стали для Юлии Барановской регулярными источниками доходов. В середине 2021 года «Экспресс-газета» подсчитала, что зарабатывает медиаперсона немалые деньги — в среднем 4,5 млн рублей в месяц.

Юлия Барановская: личная жизнь

После развода с футболистом Аршавиным Барановская некоторое время была одна. Затем ее заметили в компании актера Андрея Чадова, но официально подтверждать отношения пара не спешила.

В 2019 году телеведущей приписали связь с солистом группы «Иванушки» Кириллом Туриченко. Якобы даже засняли на видео их воркование в караоке-клубе. Пара, не скрываясь, обнималась и целовалась.

Но директор журналистки Элина Калинина категорически опровергла сообщение о ее романе с «Иванушкой». По словам представителя Юлии, эта информация не соответствует действительности.

По сей день Юлия Барановская тепло общается и с другим своим «женихом», с которым ей приписывали роман, — журналистом и блогером Александром Телесовым. Они вместе путешествуют и часто появляются друг у друга в соцсетях.

После того, как соведущий Юлии Барановской по проекту «Мужское/Женское» Александр Гордон развелся, поползли слухи, что причина распада семьи — это роман журналиста со своей обаятельной коллегой. Но и Гордон, и Барановская отрицают, что между ними любовь.

Роль разлучницы в глазах публики Барановская примерила в канун 2022 года. Она стала одной из обвиняемых в распаде союза Григория Лепса с женой Анной Шаплыковой. Пара прожила 20 лет, но, по слухам, из-за измен, в том числе с Барановской, жена подала на развод. Телеведущая комментировала эту новость с раздражением.

Юлия Барановская: внешность, пластика

Хрупкая Юлия Барановская ростом 168 см и весит 55 кг. Поклонники привыкли видеть звезду экрана нарядной и ухоженной, но нередко она показывает себя без макияжа и укладок — тогда от былой роскоши не находится и следа. Честные кадры наглядно демонстрируют изъяны кожи телеведущей: у нее очень много пигментации.

Барановская из-за этого стремится как можно чаще бывать у косметолога, насыщая кожу активными веществами, витаминами, проходит курсовые сеансы аппаратных процедур.

Сама Барановская отрицает какие-то радикальные пластические вмешательства, но наблюдательные зрители заметили, что ее губы стали более заметные и пухлые, хотя от природы они были очень тонкие.

Некоторые считают, что имела место маммопластика — после троих детей и домостроевского прошлого столь упругого и объемистого бюста просто так не добиться.

Юлия Барановская сегодня

В настоящее время Юлия Барановская регулярно становится приглашенной ведущей на программе «Модный приговор», а также по-прежнему составляет пару Александру Гордону на «Мужском/Женском».

Слухи о закрытии ток-шоу появляются в Сети регулярно. Последний раз его провожали летом 2021 года — это время отпусков, и многие телезрители, потеряв в эфире передачу, решили, что она больше не вернется.

С началом пандемии Юлия Барановская стала больше путешествовать по России и влюбилась в Алтай и Байкал. До настоящего момента она увидела уже и летние, и зимние пейзажи. Кроме того, вместе с детьми она съездила на Териберку полюбоваться северным сиянием.

В своих детях Юлия Барановская души не чает. Младший Арсений занимается футболом в детской школе ФК «Спартак», дочь Яна влюблена в танцы и всерьез хочет строить карьеру на сцене, а старший Артемий пошел по маминым стопам — хочет стать шоуменом и ведет мероприятия.

А вот личную жизнь теледива тщательно скрывает. И дает повод сплетням, когда мило кокетничает с очередным мужчиной из своего окружения, тепло улыбается и крепко обнимается — такова уж манера общения журналистки.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!