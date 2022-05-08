«Модница недели» на шоу «Холостяк»: самая яркая и самая скучная участница шоу

На телеканале ТНТ идет девятый сезон популярного шоу «Холостяк», в котором фермер из Подмосковья Александр Гранков и инвестор из Женевы Димаш Адилет ищут девушек своего сердца.

А они – как на подбор умницы, красавицы, модели. Но умеют ли они модно одеваться? Образы участниц шоу «Холостяк» оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Юлия Логвинова.

Арина Перевертень

Арина Перевертень — модель, живет и работает в Стамбуле. Считает, что на проекте многие девушки ей завидуют, видя в ней сильную конкурентку. Возможно. Вот и дизайнер Юлия Логвинова поставила образу Арины высокую оценку.

«Арина Перевертень выглядит отлично. Сочетание черного и бледно-розового — прекрасный контраст. Единственное, что мне не нравится, — сумка. Этот широкий ремешок в сочетании с жесткой геометрической формой и габаритной фурнитурой смотрится слишком грубо, по крайней мере, для этого наряда. 9 из 10».

Тахмина Саффари

Тахмина Сулейманова (Саффари) — российская модель азербайджанского происхождения. Активно ведет свой блог в соцсети, участвовала в шоу телеканала «Пятница!» «Близнецы». Тахмина еще и стилист по волосам. В своих постах она нередко делится секретами ухода за шикарной гривой.

«Тахмина Саффари продемонстрировала унисекс-образ в духе рок-н-ролла. Резко отличается от нежного лука. Ботинки на платформе сейчас очень актуальны, а в остальном образ довольно скучный и устаревший. Кожаные куртки никогда не выходят из моды, но меняются актуальные фасоны, вариант оверсайз смотрелся бы сегодня интереснее, то же самое — с брюками. 6 из 10».

Юлия Голыгина

Блогер Юлия Голыгина не скрывает, что пришла на реалити-шоу не в поисках любви и мужчины своей мечты, а ради ярких эмоций. Однако девушка не отрицает, что вполне может и влюбиться.

«Юлия Голыгина показала отличный повседневный образ на лето, но стоило уделить больше внимания деталям, чтобы добиться максимального эффекта. Шорты могли быть покороче, а рубашка столь приталенного кроя — не самый лучший выбор для ношения нараспашку. Лучше было выбрать более свободный вариант с приспущенной линией плеча, такие есть сейчас в любом магазине. 6 из 10».

Яна Сапета

Яна Коржавина (Сапета) — бывшая жена футболиста, модель. Яна активно занимается карьерой и воспитанием ребенка, поэтому в обычной жизни у нет времени на знакомство с мужчинами.

«Яна Сапета выглядит просто, может быть, даже слишком просто, но очень элегантно. Девушка яркая и будет выделяться из толпы даже в самом простом наряде. Белый кардиган в стиле Chanel отлично сочетается с классическими широкими джинсами. Образ дополнен самой модной обувью нового сезона — кожаными лоферами. 8 из 10».

Виолетта Оноприенко

Виолетта Оноприенко мечтает о карьере киноактрисы и даже готова сниматься в кино бесплатно, ну а пока она учится и занимается модельным бизнесом.

«Виолетта Оноприенко, судя по ракурсу, хочет показать, как удачно на ней сидят джинсы, подчеркивая ее спортивную фигуру. Джинсы действительно удачные и актуальные, как и кроп-топ и очки, но в данном случае проблема именно в этом — Виолетта надела настолько трендовые вещи, что совершенно не выделяется на фоне миллионов других девушек. Сегодня так одеваются практически все девочки-подростки, но не телезвезды. 6 из 10».

Подводим итоги

На первую ступень модного пьедестала почета поднимается Алина Перевертень. С отставанием от нее на один балл на второй строчке модного рейтинга размещается Яна Сапета. Третье место у Тахмины Саффари.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Логвинова – дизайнер, идейный вдохновитель и создатель бренда Okatava. С 2006 года дизайнер украшений, а с 2018 разрабатывает собственные коллекции эксклюзивных сумок с ручной росписью.

Обучалась у лучших дизайнеров и художников, окончила школу Lesage в Париже, а после этого сама много лет преподавала и вела очные курсы по созданию украшений. Юлия Логвинова — финалист конкурса «Bead dreams», призер конкурса Swarovski, неоднократный призер российских и зарубежных конкурсов.

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