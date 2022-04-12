Велюровый шик! Нетребко в кюлотах с широкими штанинами показала, как «сгладить полноту»

Дизайнер Юлия Логвинова прокомментировала модный образ Анны Нетребко, которая устроила зажигательные танцы прямо на глазах у прохожих. Оперная дива покрасовалась в молочной дубленке и кюлотах. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro эксперт в сфере моды уточнила, что такой фасон ультрамодных брюк скорректирует некоторые особенности фигуры, сгладит полноту и пышность бедер.
«Анна Нетребко славится своим чувством стиля. Она не боится экспериментов и всегда тщательно продумывает свои образы. Велюровые кюлоты, как у нашей героини, отличный выбор для вечера. Если боитесь ошибиться в оттенке, то делайте как Анна Нетребко, отдавайте предпочтение классическим уютным цветам: бежевому, сливочному, серому или коричневому. Эта палитра всегда выглядят дорого.
Обратите внимание также на крой брюк. Такая модель подойдет высоким женщинам с пышными бедрами. Широкий крой штанин сгладит полноту и скроет некоторые недостатки ног, если они имеются», — уточнила дизайнер.
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