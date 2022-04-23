Трагичный финал: звезда «Холостяка» обиделась на Гранкова, покинула проект и расплакалась

Мало, кто могу подумать, что проект покинет именно эта девушка.

В субботу, 23 апреля, на ТНТ вышла седьмая серия популярного проекта «Холостяк». Страсти в шоу все больше разгораются. Неожиданно для многих фаворитки Тахмина Сулейманова и Алена Ситникова изменили свой выбор среди холостяков.

Если Алене нравился Димаш, то в этот раз модель призналась, что все больше ее поддерживает Гранков. И она ему благодарна. Таха же заявила, что не видит никаких движений со стороны Саши и готова пообщаться с Адилетом.

Церемония роз в итоге получилась трагичной и все расставила на свои места. Гранков посчитал, что с Тахой ему не построить отношения. Фермер не подарил розу девушке, отдав выбор Димашу.

Однако Адилет возможностью не воспользовался и отправил Тахмину домой.

«Мы с ней не общались и, я думаю, не стоит даже начинать», — признался Димаш.

Таха была, конечно, расстроена. Она надеялась, что еще задержится на проекте.

«Да, не ожидала, — со слезами на глазах призналась Таха в машине редактору шоу. — Но я не готова сидеть и ждать с моря погоды. Это не про меня».

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