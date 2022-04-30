Адилет спас девушку Гранкова: кто покинул шоу «Холостяк» в новой серии

На ТНТ продолжается популярное шоу «Холостяк», в котором фермер из Подмосковья Александр Гранков и инвестор из Женевы Димаш Адилет ищут девушек своего сердца.

Церемония роз в новой серии прошла по новым правилам. Девушки отдавали свои цветы холостякам втайне от них. У Саши оказалось четыре розы, у Димаша — шесть. В итоге катастрофически маленькое количество цветов поставили под угрозу ухода сразу нескольких участниц.

Со стороны Димаша розы не досталось Юлии Хомич. Инвестор признался, что хотел бы продолжить с девушкой общение, но за пределами проекта.

А Саша обделил цветком Алену Ситникову. Девушка, напомним, уделяла внимание Димашу, однако в прошлой серии «перебежала» на сторону Гранкова.

Однако Адилет решил вопрос по-джентльменски. Холостяк отдал цветок Саше, чтобы тот смог пригласить Алену на свидание в следующей серии. В итоге девушка осталась на проекте.

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