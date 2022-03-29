Звезда «Холостяка» Яна Сапета: «Конфликты на проекте были»

Бывшая жена футболиста футбольного клуба «Динамо» Александра Сапеты Яна стала участницей нового сезона популярного шоу ТНТ «Холостяк». Модель прожила со спортсменом шесть лет, у них подрастает дочка Мия.

На проекте Яна борется за сердце фермера из Подмосковья Александра Гранкова. Модель призналась, что в «Холостяке» ей было нелегко.

«Конфликты были, мы ведь в женском коллективе. Лично у меня было пару неприятных моментов с девочками. Я просто сделала выводы и перестала с ними общаться. В первый день напряжение зашкаливало, ведь нас много, а холостяк всего один. Ему было сложно, нам было сложно, каждая хотела хоть несколько минут пообщаться с Сашей. А когда появился второй холостяк, стало намного проще. Многие девочки переключились на него», — заявила она сайту kp.ru.

Яна призналась, что симпатия к Саше у нее возникла сразу. Девушка заявила, что камеры ей не помешали.

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