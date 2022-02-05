«Важно, чтоб нос был красивый»: новый герой шоу «Холостяк» рассказал, каких девушек предпочитает

В канун премьеры нового сезона проекта «Холостяк» ТНТ рассекретил имя одного из двух героев шоу. Им оказался 27-летний бизнесмен Александр Гранков. Публика хлынула к голубоглазому брутальному фермеру-коневоду в Instagram, чтобы узнать его получше, поскольку он оказался совсем непубличным и не звездой.

Сам Гранков тоже пошел навстречу будущим телезрителям и решил поотвечать на вопросы подписчиков в Сети. Фермер рассказал немного о себе, своих увлечениях, а также каких девушек предпочитает.

«Сложный вопрос. Вообще если я кому-то нравлюсь, это уже большой плюс. Наверное, нравятся немножко плохие девчонки, и еще очень важно, чтоб нос был красивый», — рассказал мужчина.

Напомним, что в новом сезоне будет два героя. Авторы проекта изменили правила, и теперь выбирать будут сами девушки, кто достойнее из холостяков.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!