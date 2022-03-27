Модница недели на «Звездах в Африке»: какие наряды Бузовой оказались на высоте, а какие не дотянули до стиля Сафари

Модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер оценил образы Ольги Бузовой, указав на недочеты и находки в них.

На телеканале ТНТ идет второй сезон шоу «Звезды в Африке». Телезрители, которые следят за перипетиями этого экстремального реалити, конечно же, обращают внимание и на образы соведущей проекта Ольги Бузовой. Ее аутфиты настолько яркие, что не замечать и не обсуждать их просто невозможно!

«Модница недели» делает это профессионально. Наряды Ольги Бузовой на шоу «Звезды в Африке» оценил модельер Наз Маер, указав на недочеты и находки в них.

Украшения и прическа спасли образ

Вот вам пример того, как прическа и удачно подобранные украшения могут «вытянуть» на себе весь образ.

«Этот образ Ольги Бузовой – серый леопардовый сарафан выглядит старомодно и дешево. Леопардовый принт в этом цветовом исполнении – удачная находка, но устаревший крой и декор в виде кисточек портят картину. Однако, отдельно хочется отметить удачные украшения и прическу – просто, гармонично и элегантно. 4 из 10».

Платье в стиле колор-блок – удача

Один из самых ярких нарядов Ольги Бузовой на шоу «Звезды в Африке». Кстати, если попытаетесь повторить, имейте в виду, чтобы облачаться в подобное платье, нужен пресс, как у Ольги Бузовой.

«Образ более удачный – вполне современное платье в стиле колор-блок в гармоничном сочетании цветов. Гофрированная юбка и открытый драпированный верх идеально вписываются в окружающий пейзаж и дополняют кадр яркими красками. Более сдержанные, не перегруженные количеством деталей образы, идут телеведущей намного больше. 7 из 10».

Жизнерадостные краски – отличная находка

Соведущие шоу «Звезды в Африке» Михаил Галустян и Ольга Бузова, кажется, прекрасно друг друга дополняют. Кстати, этот наряд теледивы рекомендуется к повторению грядущим летом.

«Не менее удачным оказался и следующий наряд телеведущей и тоже благодаря ярким жизнерадостным краскам. Свободная туника цвета морской волны с оборками, дополненная поясом-узлом. Леопардовый тюрбан гармонично дополняет наряд. 7 из 10».

Осторожно – леопард

Ольга Бузова с участницей шоу «Звезды в Африке» Аленой Водонаевой. Если вам этот образ телеведущей кажется удачным, то да – вам это только кажется.

«Леопардовая расцветка требует более деликатного внедрения в любой образ, иначе смотрится несколько пошло. Сарафан-комбинация – определенно не лучший вариант воплощения классического принта. С украшениями здесь тоже беда — пластиковый браслет и ожерелье из ракушек смотрятся как сувениры с курорта краснодарского края. 3 из 10».

Соответствует стилю Сафари

Вот вам еще один образ Ольги Бузовой из «Звезд в Африке», который можно повторять, когда это позволит погода.

«Этот образ Ольги Бузовой оказался самым удачным, потому что смотрится наиболее актуально и современно. Белое боди интересного кроя и юбка макси цвета хаки – простой, но гармоничный ансамбль. Возможно, слишком повседневно для телесъемки, но вполне соответствует стилю Сафари, чего с переменным успехом так добивались стилисты проекта. 8 из 10».

Подводим итоги

Первое место в нашем модном состязании занимает образ Ольги Бузовой с белым боди и юбкой цвета хаки. Второе поделили два аутфита – со свободной туникой цвета морской волны и гофрированной юбкой. И третье место у образа Ольги Бузовой в сарафане с леопардовым принтом.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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