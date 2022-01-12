Звезда КВН и мастер перевоплощений: как Михаил Галустян стал звездой юмора, кино и телевидения

Юморист из Сочи примерил десятки ярких образов — от детских до женских и навсегда покорил сердца телезрителей.

Михаил Галустян стал всенародным любимцем благодаря КВН и сочинской команде «Утомленные солнцем». Именно на сцене Клуба веселых и находчивых «родилась» маленькая Гадя Петрович Хренова, и дальше Галустяна было не остановить.

Гастарбайтер Равшан, официантка Настя, зажиточный рублевский бомж Борода, телеведущий Жорик Вартанов, Екатерина Великая — палитра его актерского таланта оказалась невероятно красочной. А публика бесповоротно влюбилась в харизматичного армянина из Сочи, который теперь стал певцом «Super Жориком».

Михаил Галустян: детство, настоящее имя

Михаил Сергеевич Галустян родился в Сочи 25 октября 1979 года. При рождении мама с папой дали ему имя Ншан в честь дедушки по отцу, но впоследствии он предпочел русскоязычный вариант Миша.

Родители Сергей Ншанович и Сусанна Ардашовна не были связаны с творчеством или шоу-бизнесом. Отец трудился поваром, мама — травматологом в травмпункте, и очень хотела, чтобы сын пошел по ее стопам. Но этому не суждено было сбыться ни со старшим сыном, ни с младшим — у Михаила есть брат Давид, который на 7 лет моложе и тоже играл в КВН, а затем работал в Comedy Club.

Михаил Галустян с детства увлекался творчеством — учился в музыкальной школе игре на фортепиано, участвовал в культурно-массовых мероприятиях сначала в садике, затем в школе, начал посещать театральный кружок и вступил в команду КВН.

С 13 лет мама уже начала погружать старшего сына в будущую профессию — он устроился к ней на подработку в травмпункт, накладывал гипс пациентам. По окончании школы Михаил поступил в медицинское училище, где получил профессию фельдшера, не оставляя сцену — параллельно он играл в КВН в сочинской команде «Утомленные солнцем».

В 1998 году Галустян отправился получать высшее образование в Сочинский госуниверситет туризма и курортного дела, но так и не окончил — с головой ушел в КВН: в тот год его команда после блестящих региональных выступлений была приглашена Александром Масляковым в высшую лигу. Здесь с Галустяном начинал свою карьеру Александр Ревва, с которым они дружны по сей день.

Михаил Галустян: КВН, карьера

Прославившись благодаря высшей лиге КВН, команда «Утомленные солнцем», капитаном которой Галустян стал в 2002 году, очень много выступала — порой по три концерта в день. Блестящий юмор, отточенный на круглосуточных репетициях, привел команду к успеху — «Утомленные солнцем» стали чемпионами Высшей лиги 2003 года, трижды завоевали Летний кубок КВН (2004, 2005 и 2009).

Сам Галустян быстро прославился. Его начали приглашать в различные проекты, и Михаил оказался на ТНТ — его ангажировал Гарик Мартиросян. Сочинец регулярно появлялся в номерах Comedy Club, а в 2006 году стал героем нового скетчком-проекта «Наша Russa» в дуэте с Сергеем Светлаковым. С того момента всенародная любовь Галустяна возросла стократ.

На экраны «Наша Russa» выходила до 2016 года. Затем персонаж Галустяна охранник Александр Бородач получил собственное продолжение — в виде сериала «Бородач».

В 2019 году Михаил Галустян перешел с ТНТ на СТС, где в паре с Сергеем Светлаковым стал ведущим комедийного шоу «Русские не смеются». Вскоре появилось еще одно шоу Галустяна — «Миша портит все», где лично проверяет на правдивость популярные мифы.

Михаил Галустян: кино

Состоялся Михаил Галустян и в большом кино. Его фильмография насчитывает более 20 проектов. Дебют актера состоялся в 2006 году в картине «Испанский вояж Степаныча», партнерами по съемкам стали Илья Олейников, Любовь Полищук, Алиса Гребенщикова.

В роли самого себя Галустян появился в комедийном сериале «Счастливы вместе» в 2007 году. Затем были роли Полкило в «Самом лучшем фильме» (2008 год), партизана в «Гитлер, капут!» (2008 год), Екатерины Великой в продолжении «Самого лучшего фильма» (2009 год).

В 2010 году популярный скетчком «Наша Russia» получил понометражную версию с названием «Яйца судьбы», где Галустян появился в любимых зрителю образах Равшана, бомжа Бороды, подростка Димона и официантки Алены.

В 2011 году Михаил Галустян сыграл главного героя юмористического сериала «Зайцев+1», в том же году появился на экранах комедии «Беременный».

Ради роли Карлсона в комедии «Тот еще Карлосон» с Олегом Табаковым в 2012 году Михаилу Галустяну пришлось в буквальном смысле дорасти – он поправился на несколько килограммов, но смог быстро вернуться до привычных 60 кг. При этом рост Галустяна составляет 163 см.

В фильме «Подарок с характером» Михаил Галустян не только исполнил главную роль, но и выступил продюсером. А также неоднократно появлялся в комедии «Бабушка легкого поведения» и ее продолжениях, где главную роль исполняет Александр Ревва. Не отказал Галустян другу и в съемках на песню «Алкоголичка», где снялся в 2019 году.

Голос Галустяна говорят многие персонажи мультфильмов. Комик озвучил панду По в анимации «Кунг-фу панда» и ее продолжениях, тролля Брюлика в «Тролли. Мировой тур», Мумия в «Монстрах на каникулах – 4» и многих других мультфильмах.

Михаил Галустян: другие проекты

Популярный комик стал желанным гостем на многих шоу. В 2006 году он вышел на лед в паре с Марией Петровой. В 2008 году принимал участие в шоу «Прожекторперисхилтон», «Стенка на стенку», «Большие гонки». В 2011 году был приглашен членом жюри в украинское шоу «Рассмеши комика».

Кроме того, Галустян в 2019 году взял псевдоним Super Жорик. Первым хитом, покорившим публику, стал трек «Хочу тибя любицца». А песня «Золото» по сей день звучит на танцплощадках, и поклонники творчества Жорика с удовольствием подпевают кумиру в один голос «Ой, мама, кто это!». Также у исполнителя вышли песни «Чао Чао», «Меня прет от тебя», «Это все».

Михаил Галустян написал книгу. В 2020 году вышла автобиография сочинца, сумевшего покорить своей харизмой и чувством юмора миллионы телезрителей «Знак отличия. История смешного мальчишки».

Михаил Галустян: личная жизнь

Свою жену Викторию Штефанец Михаил Галустян называет первой и единственной любовью в жизни. Комик прошел с ней даже тяжелые испытания – в конфетно-букетный период отношений Галустян попал в аварию в Сочи и сломал обе ноги. Девушка кинулась к нему из Краснодара, с тех пор они не расставались.

Свадьбу с Викторией Михаил сыграл в «красивую» дату – 7.07.2007 года. девушка сама проявила инициативу – мол, три семерки принесут счастье семье. Вскоре у них родился первенец – дочка Эстелла (2010 г.), а через два года – вторая наследница Элина (2012 г.).

Однако, даже вокруг такой крепкой семьи витают слухи о разводе. Летом 2019 года Михаила Галустяна заметили в компании таинственной незнакомки в самолете Москва – Барнаул, и артист старался сделать все, чтобы не быть узнанным. Но внимательные попутчики разглядели звезду, посыпались вопросы про жену, и Галустян якобы заявил, что развелся с женой и теперь свободен.

Позже представители Галустяна опровергли этот эпизод. Менеджер шоумена заверил, произошедшее не имеет отношения к действительности: «Никого не слушайте, это все ложь полная. Это все фейк».

Михаил Галустян сейчас

В настоящее время Михаил Галустян по-прежнему востребован на телевидении. В 2021 году он стал соведущим Ольги Бузовой в шоу на выживание «Звезды в Африке».

Осенью того же года на экраны вышел сериал «Дракулов», в котором Михаил Галустян сыграл главную роль.

А 2022 год на СТС начался с премьеры экстремального шоу «Не дрогни!», где пару комику составила Интернет-звезда Валя Карнавал.

Многих поклонников интересует, сколько зарабатывает Михаил Галустян. По итогам 2021 года юморист заработал 2,8 млн долларов. Он разместился на 37 месте в рейтинге самых успешных звезд российского шоу-бизнеса Forbes.

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