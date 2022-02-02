Валя Карнавал, Алена Водонаева и другие: стали известны имена участников нового сезона шоу «Звезды в Африке»

Канал ТНТ раскрыл, кто вместе с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном отправился в регион Лимпопо.

Телеканал ТНТ на днях приступил к съемкам второго сезона экстремального шоу «Звезды в Африке». Ведущими проекта, как и в первом сезоне, стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

ТНТ поделился первыми кадрами со съемок и раскрыл имена некоторых участников «Звезд в Африке», которые поселились в лагере в знаменитом регионе Лимпопо и уже успели пройти первые испытания.

Итак, в их числе — бывшая участница «Дома-2», когда-то скандалившая с Ольгой Бузовой, а потом заявившая о своем уважении к ней, — Алена Водонаева.

Принимают участие в шоу звезды Тиктока Валя Карнавал и Карина Кросс.

Напомним, первый сезон проекта «Звезды в Африке» стал одной из самых популярных программ по итогам 2021 года. За его финалом следили больше пятнадцати процентов зрительской аудитории.

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