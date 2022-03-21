«Любимый пацан»: Алена Водонаева поделилась редким фото сына Богдана

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева воспитывает ребенка от брака с Алексеем Малакеевым.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева довольно редко показывает в микроблоге фотографии своего единственного сына Богдана.

Мальчику в этом году исполнится 12 лет, а дети в этом возрасте, как правило, не любят позировать своим мамам.

Но все-таки Алене Водонаевой удалось подловить Богдана и разместить его фото в соцсети.

В кадре Богдан предстал в костюме сливочного оттенка, грубых ботинках и кепке на голове.

«Любимый пацан», — подписала кадр Алена Водонаева.

Подписчики Алены удивились тому, как быстро вырос Богдан. Они назвали мальчика классным и модным парнем, заодно делая комплименты его звездной маме.

Напомним, единственного сына Алена Водонаева родила в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Богдан появился на свет в августе 2010 года.

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