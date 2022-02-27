«Модница недели» среди ведущих Первого канала: Гузеева выглядит скучно, Стриженова – ярко, а Бабкина – элегантно

Сегодня под нашим модным прицелом оказались ведущие Первого канала. Кто из них следит за современными тенденциями в моде, а кому это совершенно не интересно, оценил модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер.

Лариса Гузеева: для домашней посиделки

У ведущей программы «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой имидж своей в доску, но при этом она аккуратно держит дистанцию. Собственно, наряды Гузеевой именно об этом.

«Лариса Гузеева выглядит очень скучно, хотя придраться здесь не к чему. Столь базовый комплект больше подошел бы для домашней посиделки, чем для телесъемки, несмотря на модный лавандовый цвет рубашки. Наверное, стилисты проекта «Давай поженимся!» добивались того, чтобы телеведущая воспринималась зрителями как «своя» и не слишком выделялась ярким и завидным нарядом. 5 из 10».

Светлана Зейналова и Тимур Соловьев: слишком заурядно

Ведущие программы «Доброе утро» Светлана Зейналова и Тимур Соловьев в этих образах предстали в Санкт-Петербурге в День ВМФ. И… разочаровали стилиста.

«Не менее скучно выглядит и другая телеведущая Первого канала, Светлана Зейналова. К тому же, ужасно старомодно. Оверсайз-крой настолько прочно вошел в наш гардероб, что брючный костюм строго по фигуре выглядит устаревшим лет на десять. То же самое можно сказать и об обуви. 5 из 10. Комфорт и практичность с легким шиком, именно так можно охарактеризовать стиль Тимура Соловьева. Он редко экспериментирует в своих образах. Как в жизни, так и в кадре придерживается smart-casual. Довольно простой и заурядный ансамбль из теплых пастельных оттенков. На мой взгляд, его можно доработать более интересно, не придерживаясь общепринятых стандартов сочетания. Я бы посоветовал поменять местами оттенки брюк и футболки. Кофейный оттенок футболки может интересно сочетаться с молочным пиджаком, такой ансамбль подчеркнет внешность и придаст ей необходимую яркость, а белые брюки – классика, которая в этом образе выглядела бы безупречно. 6 из 10».

Екатерина Стриженова: ярко и просто

Ведущая двух программ Первого канала «Время покажет» и «Доброе утро» Екатерина Стриженова носит наряды, которые для нее придумывает старшая сестра – известный дизайнер Виктория Андреянова. И их тандем идеален.

«А вот Екатерина Стриженова выглядит намного интересней. Образ дополнен лишь парой очень уместных и элегантных аксессуаров — белым накладным воротничком и бордовым поясом, подчеркивающем линию талии. Ярко, просто и со вкусом. 7 из 10».

Надежда Бабкина и Александр Васильев: стиль и соответствие

Ведущие программы «Модный приговор» Надежда Бабкина и Александр Васильев – настоящие иконы стиля. И каждый раз подтверждают свой статус. Как, впрочем, и сейчас.

«Наряд Надежды Бабкиной полностью соответствует статусу ведущей программы «Модный приговор». Надежда выглядит стильно, элегантно и не вызывает подозрений в том, что последний раз открывала модный журнал много лет назад, в отличие от предыдущих героинь нашей подборки. Модная цветовая гамма, многослойность, свободный крой, аксессуары — все вполне отвечает актуальным трендам. 8 из 10. Александр Васильев часто появляется на публике в ярких и экстравагантных образах. Но, независимо от этого, историк моды учитывает все детали и гармонично сочетает их между собой. Если рассматривать каждую вещь из образа по отдельности, то можно заметить, что это вещи разной ткани, которые перекликаются одной тональностью. Чернильный пиджак с блеском и темно-синяя водолазка стильно вписываются в ансамбль всего наряда. На мой взгляд, очень удачный эксперимент с обувью. Эспадрильи поддерживают общее игривое настроение и, несмотря на восточный принт, легко интегрируют в этот лук. Мелкая клетка на широких брюках выглядит ненавязчиво. Клетка визуально придает образу роскошь, презентабельный внешний вид и ко всему прочему подчеркивает внешность телеведущего. 10 из 10».

Подводим итоги

Итак, на первое место нашего модного пьедестала поднимается историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев. И это вполне заслуженно и где-то даже предсказуемо!

«Серебро» у известной певицы и соведущей «Модного приговора» Надежды Бабкиной. Но тут, как говорится, с кем поведешься.

«Бронза» у телеведущей Екатерины Стриженовой. Родственные связи – это бесценно!

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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