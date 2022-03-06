Модница недели на шоу «Маска»: образ Валерии не «дружит» с макияжем, а Тодоренко доказала, что одежда – это искусство

На телеканале НТВ стартовал третий сезон популярного шоу «Маска». Поклонников проекта радуют не только участники проекта, но и судьи шоу. Филипп Киркоров, певица Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Тимур Батрутдинов демонстрируют не только хорошую интуицию и умение анализировать, но и яркие образы.

Оценила наряды членов жюри шоу «Маска» модный эксперт Teleprogramma.pro, персональный стилист Алина Берри.

Филипп Киркоров: звезда и точка

Поп-король Филипп Киркоров – председатель судейской коллегии. Уже третий сезон он задает тон проекту, являясь его ярким пятном. Это касается всего – от манеры поведения до образов, которые демонстрирует.

«Филипп Бедросович не изменяет своему стилю. Он яркий, он звезда, ну и костюмчик под стать! Я не любитель такого драматичного стиля, и последний показ D&G не сбил меня с ног и не закружил в феерии. Но Филиппу поставим 10 баллов».

Тимур Родригез: просто и со вкусом

Тимура Родригеза поклонники «Маски» называют настоящим следопытом. Он практически безошибочно угадывает, кто из звезд прячется под той или иной маской. Безупречны не только версии Тимура Родригеза, но и его образы на шоу «Маска».

«У Тимура Родригеза заразительная улыбка, и цвет пиджака четко отражает его веселую позитивную натуру и харизму. А желтые линзы в очках дополняют образ. Яркий, простой, располагающий, минимум аксессуаров, но они есть! И образ хочется рассматривать. Это как раз тот случай, когда говорят: просто и со вкусом. Поэтому 10 баллов».

Валерия: акцент на губы – лишний

Миссия певицы Валерии на шоу «Маска» не только принимать решения, но и украшать проект собой. Что ж, звезда с ней отлично справляется.

«Валерия, как всегда, выглядит сногсшибательно. Платье отлично подчеркивает фигуру, но вот макияж к нему подобран неправильно. Да, Валерии идут и красные губы, и красиво подведенные глаза, но с этим платьем макияж не «дружит». К нему стоило бы создать образ небесной звезды, сошедшей с небосвода, подчеркнуть обворожительный взгляд Валерии без акцента на губы — только легкий блеск и мерцание. Поэтому ставлю 7 баллов».

Регина Тодоренко: сошла с картины

Регина Тодоренко в предыдущем сезоне шоу «Маска» представала в образах известных живописцев. В третьем теледива решила оживлять известные полотна. Она словно сходит с картин.

«Я обожаю образы как у Регины Тодоренко на этот раз. Это не просто образ в стиле романтизма XIX века, а отсылка к картине «Портрет Зинаиды Юсуповой» кисти Валентина Серова. Этот образ показывает, насколько сильно искусство и одежда сливаются в единое целое и несут в себе культурную ценность. Потому что одежда — это не просто «шмоточки и красивые лучки». 10 баллов».

Тимур Батрутдинов: образ драматичней внешности

Тимур Батрутдинов – участник второго сезона шоу «Маска», в третьем стал пятым членом жюри проекта. Как новичок, он, точнее, его образ, удостоился невысокой оценки стилиста Алины Берри. Но ведь это только начало!

«Весельчак Тимур Батрутдинов, только за его юмор я бы поставила 10 баллов. Сложный пиджак в романтическом стиле — тоже 10 баллов, его и в азиатском можно было бы интересно замиксовать, драматическая рубашка с пирсингом — тоже 10 баллов, но в общем зачете, к сожалению, только 5! Этот образ отвлекает, на мой взгляд, от внешности артиста, а хотелось бы чтобы пиджак и рубашка (они бы лучше смотрелись на мужчине с тонкими чертами лица) подчеркивали его естественную красоту».

Подводим итоги

На этот раз на верхней ступени нашего модного пьедестала почета тесновато! Сразу три образа удостоены высшей оценки персонального стилиста Алины Берри. Награду победителей модной битвы делят Регина Тодоренко, Филипп Киркоров и Тимур Родригез.

На втором месте оказалась Валерия. На третьем – Тимур Батрутдинов.

Справка Teleprogramma.pro

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — пять лет.

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