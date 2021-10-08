Талант, эпатаж и частица скандальности: Филипп Киркоров и слагаемые его успеха

По сей день не утихают обсуждения вокруг пары Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, явившихся на премию Муз-ТВ в образе молодоженов, хотя с события прошло уже несколько месяцев. На защиту встала давняя подруга поп-короля, диджей Екатерина Гусева, назвавшая выход перфомансом.

В биографии Киркорова это не первый эпатажный эпизод. Были и такие скандалы, которые доходили до уголовных дел. Мы вспомнили о самых резонансных, а заодно проследили путь артиста от школьных лет до настоящего времени.

Филипп Киркоров: детство, родители

Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в Болгарии, в городе Варна. Его Отец Бедрос Филиппович Киркоров, урожденный Крикорян, армянин по национальности, — народный артист России, прославленный болгарский, советский и российский певец. Мать Виктория Марковна, русская, была конферансье у супруга, а ее мама Лидия Лихачева, то есть бабушка Филиппа, была циркачкой, так что Киркоров-младший с пеленок рос в творческой атмосфере. А в крови его течет как русская, так и армянская кровь, но часто по национальности Филиппа Киркорова ошибочно называют болгарином.

Кстати, рост Киркорова не менее выдающийся, чем его личность. Он 2 метра в высоту при нынешнем весе в 95 килограммов.

Более того, Киркоров-младший много ездил по гастролям с родителями и сидел за кулисами на стульчике в ожидании мамы и папы. Часто на работу брала внука и бабушка – Филипп попадал в сказочный мир цирка, откуда он многое вынес в плане создания костюмов и шоу.

Впервые на сцене Филипп Киркоров оказался в пять лет, по другим источникам — еще раньше. Он «помог» объявить маме отца, когда тот готовился исполнять песню «Память», и не дал договорить матери, сам появился перед публикой – зал был покорен обаянием мальчугана.

Затем на сцену Филипп уже выйдет по сценарию. Бедрос Киркоров после исполнения песни «Сынок» в Петрозаводске будет представлять наследника публике – мальчик подарит отцу цветы.

Кстати, фамилию «Крикорян» на «Киркоров» родители поменяли мальчику, когда настало время идти в болгарскую школу. Правда, семья переезжает в Москву, и в первый класс Филипп идет уже в местное заведение, которое оканчивает с золотой медалью.

Твердо намереваясь пойти по родительским стопам и стать артистом, Филипп Киркоров идет поступать в ГИТИС на отделение музыкальной комедии. Но юноше дали от ворот поворот – голос, дескать, не окреп, надо подождать пару лет. Это был удар для амбициозного юноши. Зато в музыкальном училище имени Гнесиных его талант оценят, и окончит его будущий поп-король отечественной эстрады с отличием.

Филипп Киркоров: начало карьеры

Во время учебы Филипп Киркоров был приглашен в телепередачу «Шире круг», где исполнил с отцом песню «Алеша». Его заметила режиссер «Голубого огонька» Светлана Анапольская, захотела сделать с ним номер. Но руководство отказывает ей в этом, аргументируя тем, что юноша «слишком красивый» для советского телевидения.

Затем в 1987 году, когда Киркорову-младшему было 20 лет, он стал участником Ленинградского мюзик-холла под руководством Ильи Рахлина. Съездив в заграничные гастроли и выступив в шоу «Фридрихштадтпалас», юноша отказывается от дальнейшего сотрудничества с коллективом, мол, мюзик-холл – не его жанр.

Своим настоящим дебютом Киркоров считает юбилейные вечера Ильи Резника под названием «Вернисаж». Правда, на тот период песен на русском у будущего поп-короля нет, весь репертуар на болгарском. И Резник пишет Киркорову его первый хит «Синдбад-мореход». С ним он выходит на сцену концертного зала «Россия», выступление показывают по телевизору.

На «Вернисаже» Филипп получается предложение, от которого не отказываются. Его зовет с собой на гастроли Алла Пугачева. Но у того выпускные экзамены в училище, и он вынужден сказать «нет», понимая, что упускает свой шанс. Однако, судьба подкинет ему еще один.

В конце 80-х на гастролях в Монголии он вновь пересекается с Примадонной. И та приглашает его к себе в «Театр песни». Сейчас Киркоров уже ничем не обременен и с радостью соглашается. Здесь музыкант знакомится со многими звездами советской эстрады, композиторами и поэтами, среди которых Леонид Дербенев, написавший для него не один хит. «Небо и земля», «Ты, ты, ты», «Атлантида», «Днем и ночью» — все эти песни сделали Киркорова знаменитым и сами стали шлягерами.

В 1989 году Филипп Киркоров покидает «Театр» Аллы Пугачевой (но не сердце) и начинает активную сольную карьеру. Впереди у него – восхождение на музыкальный престол России.

Филипп Киркоров: пик популярности

В 1990 году Филипп Киркоров на конкурсе «Шлягер-90» с песней «Небо и земля» становится обладателем гран-при. Через год музыкант выпускает альбом «Ты, ты, ты». Клип на песню «Атлантида» становится лучшим клипом 1992 года. На волне популярности хитов Киркоров создает две сольные программы – «Небо и земля», и «Атлантида», отправляется с гастролями в Германию, Израиль, США и Канаду. Его популярность с каждой новой песней только возрастает.

В 1993 году Филипп Киркоров становится обладателем премий «Овация» и «Золотой Орфей», с успехом выступает с гастролями в Австралии.

В следующем году Киркоров представляет новое шоу – «Я не Рафаэль», с ним он собирает стадионы. В тот же год артист выпускает хит «Я поднимаю свой бокал», проводит в паре с Аллой Пугачевой грандиозный концерт в американском Атлантик-Сити.

А в 1995 году уже представлял Россию на Евровидении. Правда, о том, что он участник шоу, Филипп узнал всего за неделю до конкурса. По итогам выступления в Дублине Киркоров занял 17-е место с песней «Колыбельная для вулкана». Неудача смутила артиста, но он пообещал обязательно взять реванш – если не сам, то руками своих подопечных вокалистов, которых неоднократно будет отправлять на конкурс в будущем.

В том же году артист подготовил для поклонников очередное шоу — «Лучшее, любимое и только для Вас», с которым выступил в Государственном Театре эстрады, а затем с успехом представил по всей стране. За этот период он дважды удостоился награды «Овация» как лучший поп-исполнитель страны.

Следующий, 1996 год, ознаменовался получением высокой международной награды World Music Awards за рекорд по количеству проданных тиражей альбомов среди русскоязычных исполнителей. На всю страну гремят хиты «Зайка моя», «Милая», «Единственная» и другие.

В 1999 году Киркоров представил программу «Ой, мама, шика дам», а затем его имя стало все чаще звучать в свете плагиата и увлечения ремейками.

Знаковым в начале нового тысячелетия станет сотрудничество с Машей Распутиной. Репертуар звезд пополнится такими хитами, как «Роза чайная» и «Мечта», вошедшими в новый альбом Киркорова «Незнакомка». В те же годы свет увидит творческий эксперимент в несвойственной Филиппу манере исполнения «ЧелоФилия», музыку к которому написал Сергей Челобанов. Критики его оценят отрицательно, но хитовой станет песня «Огонь и вода».

Первое десятилетие нового века пройдет для Киркорова с чередой потрясений как на личном фронте (развод с Примадонной), так и в общественной плоскости – скандалы с участием артиста происходят один за другим.

Своеобразной перезагрузкой творчества стал альбом «ДруGOY», хотя в него вошли как известные на то время хит «Снег», «Милая», так и новые песни. Сольник получил премию «Муз-ТВ» как лучший альбом года.

Филипп Киркоров: эпатажные клипы и дуэты

Достигнув 50-летия, Киркоров начал новый этап в карьере, который многие могут охарактеризовать как «пустился во все тяжкие». Это ознаменовал хит «Цвет настроения синий». Его артист представил в 2018 году, а клип на YouTube собрал больше сорока миллионов просмотров. По мотивам трека вскоре Филипп записывает песню «Цвет настроения черный» с Егором Кридом, завоевывая популярность у более молодой аудитории.

А вот после следующего дуэта с Николаем Басковым публика захочет линчевать Киркорова. Музыканты представили смелый эпатажный клип «Ибица» (2018 год). Он отсылал к соперничеству между двумя знаменитостями.

Драки, расчлененка и даже обливание фекалиями преданные поклонники не простили — количество дизлайков на YouTube превысило количество лайков, разъяренные фанаты требовали лишить звезд высоких государственных знаний Заслуженных артистов России, а самого Киркорова прозвали королем эпатажа.

Летом 2020 года Киркоров выпускает коллаборацию с блогером Давой «Ролекс». С ней музыканты выступили на Первом канале в эфире шоу «Вечерний Ургант», а затем одержали победу в номинации «Лучший дуэт» на премии «Виктория».

Филипп Киркоров: личная жизнь

Со своей главной женщиной в жизни, как сам Киркоров называет Аллу Пугачеву, он познакомился, когда ему было 11 лет. Однако, артист уверял, что влюбился в нее еще будучи семилетним юнцом, когда увидел Примадонну по телевизору.

Во время сотрудничества с Пугачевой Киркоров стал добиваться ее внимания. Задаривал цветами, презентовал украшения, а к более активным действиям перешел, когда та развелась с третьим мужем Евгением Болдиным. А просить руки и сердца пылкий влюбленный приехал на золотой карете с тройкой. Они сразу же отправились в ресторан, где состоялась их помолвка.

Свадьба Киркорова и Пугачевой прошла в Санкт-Петербурге 15 марта 1994 года. Регистрировал брак артистов мэр Северной столицы Анатолий Собчак. Примечательно, что присутствовал на церемонии и Владимир Путин, бывший тогда помощником градоначальника. Через два месяца супруги повенчались в Иерусалиме.

Пути Пугачевой и Киркорова разошлись в 2005 году. Позже артисты признавались, что к моменту развода уже давно не жили вместе. Филипп увлекся продюсированием Анастасии Стоцкой, которой, по мнению многих поклонников, уделял ей больше внимания, чем собственной жене, а Алла – пародистом Максимом Галкиным.

После расставания с Примадонной музыкант заявил, что лучше и статуснее женщины ему не найти. И обрек себя на безбрачие, посвятив себя творчеству. Хотя ему неоднократно приписывали романы с той же Стоцкой, утверждая, что старший сын Анастасии – это ребенок Киркорова. С Ольгой Бузовой, Екатериной Варнавой и другими красотками, как выяснится, складывались и продолжаются только рабочие отношения.

В этом свете не раз Киркорова подозревали в нетрадиционных связях. И в 2021 году кто-то даже обвинил артиста в том, что он увел у Ольги Бузовой бойфренда Давида Манукяна.

Филипп Киркоров: дети

Однако оставаться бездетным Филипп Киркоров не собирался. И в 2011 году при помощи суррогатного материнства впервые стал отцом. У него родилась дочка Алла-Виктория, названная так в честь двух главных женщин в жизни Филиппа – Примадонны и его матери.

Через год, в 2012 году у него рождается сын. Назвать его артист решил в честь любимого певца Рикки Мартина – Мартином-Кристином. О том, кто является биологическими мамами детей Киркорова, Филипп не распространяется.

Филипп Киркоров: скандалы

Вспыльчивый артист не раз оказывался в центре скандалов. Самый, пожалуй, громкий произошел в 2004 году, когда на пресс-конференции в Ростове-на-Дону музыканту не понравился вопрос журналистки Ирины Ароян про объем ремейков в его творчестве.

Певец не на шутку разошелся, в итоге выпалив ставшую крылатой фразу: «Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши с… и ваш микрофон», а также выгнал Ароян со встречи. Это происшествие вызвало настоящий резонанс в обществе. За скандалом последовало уголовное дело об оскорблении и разбирательство в суде, пресса призывала бойкотировать артиста, поклонники – не ходить на его концерты, а радиостанции – снимать с ротаций его хиты.

Суд признал Киркорова виновным, присудил ему штраф в размере 60 тысяч рублей, взыскав их в пользу государства – Ароян не предъявляла материальных претензий к артисту, ей важно было добиться обвинительного приговора.

Следующий неприятный инцидент в биографии артиста случится в 2010 году. Киркоров во время репетиции премии «Золотой граммофон» накинулся на помощника режиссера Марину Яблокову с кулаками. Он вышел из себя, когда выставляли декорации и свет к его с Анной Нетребко выступлению. Девушка рассказывала, что раздражение поп-король испытал от того, что на него направили слишком яркий свет.

«Киркоров на мои вежливые замечания вспыхнул как спичка: начал откровенно хамить, крича, что его совершенно не волнует мое мнение. Тогда я попросила его не оскорблять меня и не выражаться нецензурно. Я так и сказала: «Филипп, держите себя в руках. Я не ваша подчиненная».

На что он разразился еще большим матом и уже перестал себя контролировать. Последовали угрозы физической расправы — что он сейчас подойдет ко мне и ударит. Что, собственно, тут же и произошло», — рассказывала Яблокова.

Киркоров поднялся и ударил Яблокову по лицу, та упала с подиума ведущих. Затем вцепился в волосы девушке, отбросил на сцену и начал пинать. Подоспела ассистентка Марины, которая оттащила ее от звезды. Сняв побои, пострадавшая обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело, Киркоров вскоре слег с нервным срывом в израильскую клинику. Затем попросил прощения, и они с Яблоковой подписали мировое соглашение.

Обвинялся Филипп Киркоров и в плагиате. Поп-король за это даже получил звание «короля ремейков». В его творчестве много переведенных на русский язык хитов, таких как «Дива», ««Ой, мама, шика дам», но громче всего прогремела история с Дидье Маруани, солистом французской группы Space. Музыкант обвинил российского артиста в нарушении авторских прав и собирался судиться.

Скандалит периодически Киркоров и с коллегами по цеху. В 2012 году его спровоцировал Тимати. Юнусов по итогам вручения премии Муз-тв остался без награды, гневно написал об участниках шоу в Twitter. Киркоров тут же возник с резким ответом: «У тебя какие-то вопросы возникли? Самый честный? Я в прошлом году вопросов не задавал! Существует проф.этика! Ок! Запомнил!», на что получил ответ в стиле «а сам-то?».

Тимати припомнил Филиппу скандал с журналисткой, избиением женщины и резко спросил: «Ты кого уму-разуму учить собрался, чучело?», закончив фразой «давай до свидания».

Один из недавних скандалов с участием Киркорова случился минувшим летом, после того как артист на премии «Муз-ТВ» предстал с блогером Давидом Манукяном в роли молодоженов. Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина не смогла сдержаться. Она назвала премию «цирком уродов», а паре Киркорова и Манукяна посулила быть пущенными на шашлык на Кавказе. Киркоров дал гневный отпор наставнице Лободы, после чего та объявила об уходе из шоу-бизнеса.

Филипп Киркоров: гардероб

О страсти Филиппа Киркорова к брендам, блеску и шику в нарядах наслышаны многие. А Ксения Собчак даже побывала на экскурсии в его огромной гардеробной, снимая интервью для «Осторожно, Собчак». Помещение под наряд артиста занимало несколько комнат!

Любимым дизайнером Киркорова является немецкий кутюрье Филипп Пляйн. Экземпляров курток от мастера в коллекции Филиппа не счесть. И при взгляде на них становится понятно, за что артист так любит этот бренд: он изобилует стразами, яркими нашивками, металлическим блеском и зеркальными вставками. Звезду видно в них сразу.

Правда, в период пандемии коронавируса Киркоров начал распродавать свой гардероб. «начинаешь ценить время и деньги», признался тогда артист. А в студии у Ивана Урганта заявил о переоценке ценностей. Но появляться в тяжелом люксе после снятия всех ковидных ограничений не перестал. Сейчас его фэшн-фаворит – французский бренд Louis Vuitton.

Самый дорогой наряд в гардеробе поп-короля стоит 280 тысяч евро. «Я артист! Обязан удивлять, шокировать. Может, поэтому и задержался так надолго — на 30 лет!», — оправдывался за расточительность на вещи Киркоров.

Есть в особняке Киркорова и отдельная «цацочная», как он ее называет – помещение для аксессуаров. Очки, ремни, сумки, цепи и кольца – это тоже большая страсть артиста. Важно только, чтобы они блестели, переливались и эпатировали.

Филипп Киркоров: другие проекты

Не пением единым прославился Филипп Киркоров. Попробовал себя музыкант в качестве актера в сериалах и кино. Дебют артиста на экране состоялся в 2000 году, когда исполнитель снялся в сериале «Салон красоты».

В 2008 году Киркоров исполнил роль святого Валентина в комедии «Любовь в большом городе». Появился он и во второй части фильма в следующем году, а также в продолжении, вышедшем на экраны в 2013 году.

Покорил Киркоров и театральную сцену. Выступив в 2000 году в мюзикле «Метро», Киркоров вдохновился на бродвейскую постановку «Чикаго», которая в России была названа «премьерой года». По тут сторону Атлантики мюзикл тоже оценили по достоинству, а портрет Киркорова в образе героя Билли Флинна украсил галерею мюзикла на Бродвее.

Неоднократно Киркоров снимался в новогодних музыкальных фильмах. Все части мюзиклов «Старые песни о главном» прошли с участием артиста, затем наступила эпоха экранизации сказок на музыкальный лад, роли в которых исполняли знаменитости, включая самого Киркорова, — «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Золушка», «Красная шапочка» и множество других.

Яркую страницу своей биографии написал Киркоров в качестве продюсера и композитора. Его еще называют главным экспертом по Евровидению, поскольку звезда не раз приложил руку к выступлениям многих звезд, причем не только российской сцены.

Киркоров в разные годы продюсировал Анжелику Агурбаш, Дмитрия Колдуна, Ани Лорак, молдавскую группу DoReDos на Евровидении, а также Сергея Лазарева. А в 2021 году ездил с певицей из Молдавии Натальей Гордиенко в Роттердам, там девушка исполнила песню авторства поп-короля Sugar.

Часто выступает Филипп Киркоров и в роли ведущего различных шоу, а также занимает кресло члена жюри на проектах – «Минута славы», «Один в один», «Точь-в-точь», а также новое шоу «Маска» не обошлись без присутствия поп-короля сцены.

Филипп Киркоров сегодня

Текущая карьера Филиппа Киркорова доказывает факт, что уступать престол поп-короля отечественной эстрады артист не собирается.

В 2021 году Филипп Киркоров снова штурмовал Евровидение. На сей раз его подопечной стала молдавская певица Наталья Гордиенко. Но и на этот раз успехи были только в том, что певица прошла в финал.

Сам Киркоров записал с украинской поп-певицей фит «Комильфо», сняв эпатажный и красочный клип, который представил как психологический фэшн-триллер о женской мести. В нем он выступил в роли пациента психиатрической клиники.

Филипп Киркоров: доходы

Сколько зарабатывает Филипп Киркоров, доподлинно подсчитал журнал Forbes. Его состояние по итогам 2021 года оценивается почтив 5 млн долларов, что позволило артисту войти в рейтинг 50 самых успешных российских звезд, по версии издания.

Как и другие коллеги по сцене, Филипп Киркоров зарабатывает в гастрольных турах и на корпоративах. В частности, «заказать» на вечеринку поп-короля стоит 8 миллионов рублей.

Кстати, Киркоров один из немногих селебрити страны, который владеет собственным самолетом. Бизнес-джет артиста стоит порядка 10 млн долларов и отрабатывает свое по полной: не только возит звезду на гастроли, но в отпуск, а также на прогулки с друзьями.

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