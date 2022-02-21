«Смотрится дорого»: стилист оценила аутфит Стеши Маликовой, сочетавшей джинсы с белой майкой и черным жакетом

Модный эксперт Teleprogramma.pro Алина Берри указала на элементы образа Стеши Маликовой, которые и превратили простой с виду лук в дорогой.

Дочь известного музыканта Дмитрия Маликова Стефания Маликова, которой на днях исполнилось 22 года, девушка в соцсети очень популярная.

На микроблог Стеши Маликовой в Instagram подписаны без малого семьсот тысяч человек. Они с интересом следят не только за жизнью наследницы именитого семейства, но и за тем, как одевается Стефания Маликова.

Каждый ее модный образ горячо обсуждается поклонниками.

На этот раз Стефания Маликова сочетала голубые джинсы с белой майкой и черным жакетом.

«Для идеально расслабленного образа порой достаточно хорошо сидящих джинсов, белой майки и черного oversized жакета», — подписала снимок в микроблоге Стеша Маликова.

Для Teleprogramma.pro образ Стефании Маликовой проанализировала стилист Алина Берри. Она указала на элементы, которые помогли превратить аутфит в дорогой.

«Белая футболка, голубые джинсы и черный жакет… «Да, все так одеваются», — подумаете вы. Но именно пример Стешы Маликовой демонстрирует, насколько эти простые предметы гардероба при правильной посадке и современном крое могут создать тот самый образ — «и в пир, и в мир». Он выглядит расслаблено, но при этом в сочетании с акцентной красной сумкой, часами с браслетом и большими изящными серьгами смотрится дорого (я не люблю это слово, но здесь оно в кассу). Это отличный вариант для повседневного городского образа», — отметила стилист Алина Берри в беседе с Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — пять лет.

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