«Регина и «внимательно» – это противоположные вещи»: Тодоренко унизили на шоу «Маска»

Тимур Родригез высмеял свою коллегу по судейской коллегии проекта Регину Тодоренко.

В минувшее воскресенье, 20 февраля, на НТВ вышел в эфир второй выпуск третьего сезона шоу «Маска». Открывал его участник в костюме Мухомора.

Члены жюри начали признаваться, что пока не могут раскрыть, кто скрывается под этой маской. Филипп Киркоров заявил, что пересмотрел первый эфир, но с версиями очень сложно.

«Я тоже внимательно смотрела», — начала говорить Регина Тодоренко. «Регина, извини, я тебя перебью. Но Регина и «внимательно» — это абсолютно противоположные вещи. Объясню, почему», — вставил Тимур Родригез. «Тимур, Регина уже забыла, что начала говорить», — поддержал троллинг Тодоренко другой член жюри, Тимур Батрутдинов.

Но Тимур Родригез продолжил говорить, не давая Регине Тодоренко открыть рот. Очевидно, он получал удовольствие от того, что публично унижает даму.

«В прошлой программе Мухомор пел песню «А в Подмосковье водятся лещи». А Регина спела: «А в Подмосковье водятся клещи», — привел Родригез доказательства странного поведения Тодоренко.

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