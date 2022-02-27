«Ждем возвращения»: поклонники шоу «Маска» переживают из-за отмены выпуска

Телезрители выразили сожаление по поводу того, что не увидят любимую программу в это воскресенье.

В официальном аккаунте шоу «Маска» в Instagram еще накануне появилось сообщение об изменении в сетке вещания НТВ.

Из него следовало, что в это воскресенье, 27 февраля, проект не выйдет в эфир.

А некоторое время назад это подтвердил и ведущий «Маски» Вячеслав Макаров. В своем микроблоге он написал, что эфира не будет. «Маска» вернется на НТВ немного позже.

Подписчики Вячеслава Макарова выразили сожаление в связи с отменой шоу. Они признаются, что позитивная программа могла бы помочь им отвлечься от грустных мыслей и переживаний в связи с происходящими событиями.

«Очень ждем выпуск на след неделе», «Ждем возвращения «Маски», «Надеюсь, скоро все будет хорошо. И мы увидим любимую «Маску», «Зря, что не будет шоу. Очень ждала, чтобы отвлечься и расслабиться хоть на время. Не надо было отменять», «Все будет хорошо! Надеемся и верим! Конечно, жаль, что сегодня не посмотрим новый выпуск! Но можно пересмотреть первый и второй! Надеюсь, в следующее воскресенье все будет», — высказались в Сети.

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